Les relations Iran-Russie se renforcent

Le président iranien Hassan Rouhani a effectué un voyage de deux jours (du 27 au 29 mars) à Moscou, répondant à l’invitation de son homologue russe Vladimir Poutine.

Rouhani a d’abord rencontré le Premier ministre russe Dmitri Medvedev. Après la réunion, Rouhani a déclaré : « Il ne fait aucun doute que la coopération entre nos deux pays ont un impact positif sur la stabilité et la sécurité dans la région et dans le monde ».

De son côté, Medvedev a décrit la visite du président iranien comme ‘une étape importante dans le développement des relations entre Moscou et Téhéran’ et a estimé que ‘cela favoriserait certainement le développement de liens bilatéraux plus profonds’.

Hassan Rouhani a ensuite été reçu par le président Poutine avec lequel il a eu des discussions ‘intensives’ sur des questions régionales et globales ainsi que sur leurs relations bilatérales. Poutine a alors déclaré que ‘l’Iran était un bon voisin’ et qu’il le considérait comme ‘un partenaire stable et fiable’.

Les deux chefs d’Etat ont tenu une conférence de presse à l’issue de leur entretien pour annoncer qu’ils avaient signé 14 accords de coopération dans des domaines divers : politiques, économiques, scientifiques, juridiques et culturels. Ces accords portent notamment sur les technologies de l’information et des communications, sur l’exploitation minière, sur la construction de chemins de fer, sur l’extradition de criminels, sur l’énergie nucléaire, sur l’électricité, sur les exportations et sur le tourisme. Photo Wikimedias Commons