Reguev : ‘étendre la souveraineté d’Israël sur la Judée-Samarie’

La ministre de la Culture et des Sports Miri Reguev (Likoud) a évoqué, dans une interview sur Galei Tsahal, la résolution anti-israélienne qui vient d’être adoptée par le Conseil de Sécurité de l’Onu. Elle a estimé que ‘la réponse (du gouvernement) devait être très claire’ et qu’il fallait ‘étendre la souveraineté d’Israël sur toute la Judée et la Samarie’. Reguev a également émis de vives critiques à l’encontre du président américain sortant Barack Obama qui a décidé de ne pas opposer son veto au profit d’Israël. Elle a précisé : « Il était évident qu’il chercherait un moyen de se venger. Obama termine sur un son discordant son mandat de président ».