« Réfugiés »: Naftali Benett attaque Avigdor Lieberman

Les différences de positions politiques se sont une nouvelle fois exprimées durement au sein de la coalition entre le président de Habayit Hayehoudi et celui d’Israël Beiteinou. Avigdor Lieberman, qui lorgne de plus en plus vers le centre ne cache plus son soutien à la création d’un Etat arabe palestinien en Judée-Samarie et a déclaré qu’il est même favorable au « retour » en Judée-Samarie des « réfugiés » qui sont actuellement au Liban, en Syrie et également dans les pays occidentaux.

Cette idée a fait réagir Naftali Benett: « Non, Avigdor, ce serait une énorme erreur et nous ne laisserons pas faire cela! Aucun descendant de réfugié ne traversera le Jourdain pour s’installer en Judée-Samarie car cela mettrait en péril la majorité juive entre le Jourdain et la Méditerranée ».

Le ministre de l’Education estime que les descendants des réfugiés arabes qui ont fui lors des guerres menées contre Israël doivent obtenir la citoyenneté des pays où ils vivent actuellement, comme cela s’est fait pour tous les autres réfugiés du monde. Naftali Benett a également rappelé l’histoire des réfugiés juifs des pays arabes qui ont obtenu immédiatement la citoyenneté en Israël ou dans les autres pays d’accueil.

Le ministre de l’Education n’a pas cité un autre problème majeur qui se poserait en cas de création d’un Etat « palestinien » en Judée-Samarie: l’arrivée de millions de « réfugiés » entraînerait une énorme pression près des frontières d’Israël car un tel Etat serait non viable, sans parler des objectifs finaux du mouvement national arabe palestinien qui est de « reconquérir » la Palestine historique par étapes.

Ce n’est pas la première fois qu’Avigdor Lieberman émet des opinions pour le moins étranges quant au conflit israélo-palestinien. L’une des dernières en date étant son plan d’extension de la ville de Kalkilya en Samarie, en empiétant sur des zones C, exclusivement sous responsabilité israélienne.

Les multiples zigzags politiques du ministre de la Défense s’arrangent de moins en moins avec son fameux slogan « Mila zou Mila » (« Une parole est une parole »).

Photo Flash 90