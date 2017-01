Un réfugié syrien crée un site: « Thank you Am Israel! »

Aboud Dandahay, réfugié syrien de trente-neuf ans, a ouvert un blog, un compte Twitter ainsi qu’une page Facebook au nom de « Thank you Am Israel! ». Sur cette page figurent des histoires vécues et des articles d’opinion sur l’aide humanitaire apportée par des Israéliens et des Juifs à des civils et et des refugiés syriens lors de la guerre civile qui déchire le pays.

« Le jour où cette guerre s’achèvera, il faudra que la population syrienne mais aussi le monde sachent combien les Israéliens nous ont manifesté de la bonne volonté », explique Aboud. Il appelle les citoyens syriens concernés à témoigner sur sa page Facebook et dire combien Israël les a aidés.

Ce réfugié sunnite vit actuellement à Istanbul souhaite que Syriens et Israéliens ne soient plus ennemis. Il indique avoir eu peur de la réaction des autorités turques lorsqu’il a créé son bloig en 2015, mais qu’après la « normalisation » des relations israélo-turques ses craintes s’étaient dissipées.

« Nous ne pourrons jamais rendre aux Israéliens et aux Juifs ce qu’ils ont fait pour nous, mais nous nous devons au moins de les remercier et de faire savaoir au monde ce qu’ils ont fait », conclut Aboud Dandahay.

Adresse de la page Facebook:

https://www.facebook.com/thankyouamisrael/?fref=ts&ref=br_tf

Photo Capture écran