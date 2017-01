Record. La plus haute Tour d’Israël aura 400 mètres et 100 étages.

Une Tour somptueuse à deux pas de Tel Aviv et qui va se voir à l’horizon. La “Bein Arim Tower” sera située dans le quartier du “Diamond Exchange” (Bourse du Diamant) et va comprendre 100 étages. Elle sera utilisée pour des bureaux et pour des habitations.

Depuis la construction de la Tour Shalom Meir en 1965, 85 immeubles de 100 mètres de hauteur et plus ont été construits dans l’agglomération de Tel Aviv en Israël soit presque autant que dans la France entière.

La majorité des gratte-ciel de l’agglomération de Tel Aviv ont été construits depuis l’an 2000 et beaucoup ont été construits à Ramat Gan. L’agglomération de Tel Aviv abrite la très grande majorité des gratte-ciel d’Israël.

A Savoir : Dans le quartier des affaires de Ramat Gan, près de Tel-Aviv, le Diamond Exchange occupe quatre tours reliées entre elles par des passerelles. Le Monde : “C’est dans ce complexe hermétiquement clos que se concentre l’intégralité du commerce du diamant, troisième recette d’exportation d’Israël. Pour entrer, il faut être accompagné d’un diamantaire muni d’un badge bleu : membres de la Bourse, ce sont les happy few qui ont reçu leur sésame après avoir subi le détecteur de mensonges. La Bourse du diamant d’Israël (rien à voir avec une Bourse de valeurs, le diamant n’a pas de cours), la nuit surtout, ressemble à une forteresse”.

LE PLUS. La Trump Tower est un gratte-ciel de 58 étages, situé au 725 de la Cinquième Avenue, au croisement de la 56e rue à New York City, États-Unis.

Dessinée en 1979 par Der Scutt, du cabinet d’architectes Swanke Hayden Connell Architects, sur une commande du magnat de l’immobilier et futur président élu des États-Unis Donald Trump ainsi que de la compagnie d’assurance Equitable Life (renommée AXA Equitable Life Insurance Company suite à son rachat par AXA), la tour ouvre ses portes le 30 novembre 1983.

www.israelvalley.com