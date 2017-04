Record économique en Israël: 100.000 nouvelles voitures vendues au premier trimestre 2017 !

98,865 nouveaux véhicules ont été livrés au premier trimestre de 2017, soit 8,9% de plus que lors du trimestre correspondant de l’année dernière. 28,167 nouveaux véhicules ont été livrés en mars, soit 1,2% de moins qu’en mars 2016. Les sources du secteur automobile signalent un ralentissement de la demande, mais les résultats trimestriels ont été grandement affectés par la poussée des livraisons en janvier.

En ce qui concerne le premier trimestre, les voitures du sud-coréen Hyundai ont été les plus vendues avec 15,497 véhicules, soit 18% de plus qu’au premier trimestre de 2016. En deuxième position, Kia, détenue par Hyundai, a vendu 11,888 voitures, en hausse de 11,4%. La troisième place a été prise par Toyota avec 10,180 livraisons, soit une augmentation de 1,7%. Skoda a terminé quatrième avec 7,488 livraisons et une hausse de 10%, suivie de Nissan avec 5,810 livraisons, et Suzuki avec 4,708 livraisons, soit une augmentation de 65%.

Le premier trimestre a présenté des ventes très fortes des nouveaux véhicules hybrides notamment la Hyundai Ioniq, le nouveau Toyota CH-R avec 1,039 livraisons et le Kia Niro avec 833 livraisons.

Par Greg Sulin – JSSNews