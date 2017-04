Record de toupet: une Haggada pro-palestinienne

Une organisation d’extrême gauche – ‘Save Israel, Stop the Occupation’ (SISO) a voulu marquer à sa manière la fête de Pessah’ en éditant une Haggada alternative dont le contenu est devenu pour en faire un outil de propagande pro-palestinienne. A côté des textes traditionnels figurent des déclarations ou textes rédigés par des intellectuels, artistes et personnalités de gauche tels qu’Amos Oz, Ahinoam Nini (Noa), Avrom Burg, le rav Michaël Malchior ou l’écrivain américaine et « rabbi » réformée Suzan Silberman.

L’esprit général de cette Haggada est la confrontation entre les idées réformées, libérales et gauchisantes des commentaires et l’aspect « ultra-nationaliste » et « particulariste » du texte traditionnel que dénoncent les éditeurs et intervenants. Certains d’entre eux, à l’image d’Avrom Burg, recommandent purement et simplement de modifier ou retirer les textes originaux, par exemple le « Vehi Sheameda », dans lequel il est rappelé qu’à chaque génération des gens se lèvent pour porter atteinte au peuple juif ou l’exterminer. Avrom Burg aimerait que soit aussi supprimée la phrase « Verse Ta colère sur les nations… » pour la remplacer par « Etends ton amour sur les nations… ».

Pire encore, parmi les illustrations qui accompagnent les textes, certaines représentent la vie des Arabes palestiniens, notamment lors des contrôles militaires, ou à côté de la barrière de sécurité ou même en train de lancer des pierres !!

En résumé, une Haggada qui voudrait montrer que les Arabes palestiniens seraient un « peuple asservi » par Israël comme l’étaient les Enfants d’Israël en Egypte.

Une honte.

