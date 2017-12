Record de tous les temps du tourisme entrant en Israël

Il y a quelques mois, le ministère du Tourisme annonçait qu’un record historique serait probablement battu pour le tourisme entrant, mais il fallait attendre les chiffres du mois de décembre qui incluent la fête de Hanouca ainsi que les fêtes non-juives de fin d’année. C’est fait.

Le record historique de tourisme entrant a été battu, avec plus de 3,6 millions de touristes qui sont venus en Israël en 2017. Cet afflux a rapporté pas moins de 20 milliards de shekels à l’économie du pays. Il s’agit d’une augmentation de 25% par rapport à 2016!

Très heureux, le ministre du Tourisme Yariv Levin a tenu à souligner que cette hausse de 700.000 touristes par rapport à l’an passé n’est pas due au hasard, mais au résultat d’une politique délibérée de son ministère. Outre l’augmentation du nombre de lignes aériennes, Yariv Levin a cité les campagnes visant de nouveaux publics de touristes potentiels, la coopération étroite avec des grands tour-operators internationaux et des campagnes publicitaires dans des médias et les réseaux sociaux.

Le ministre a également noté avec plaisir qu’outre l’augmentation du nombre de touristes, l’indice de satisfaction est également en hausse. 91% des touristes ayant répondu à des questionnaires ont donné la notre « très bien à excellent ».

Le classement par origine indique que les touristes les plus nombreux sont venus des Etats-Unis, de Russie, de France, Allemagne et Grande-Bretagne. Le tourisme chinois est également en nette hausse (+46%) grâce à l’ouverture d’une ligne aérienne Shanghai-Tel Aviv.

Les endroits les plus visités ont été Jérusalem, Tel-Aviv, la mer Morte, Tibériade et la Galilée. Le plus gros pourcentage de touriste a été chrétien (545%), les juifs ne représentant que 21,7%.

Le tourisme en Samarie fait un bond de 200%

Parmi les excellents chiffres du tourisme, il faut aussi noter un bond prodigieux du tourisme entrant en Samarie avec 200% de hausse. Selon Yossi Dagan, président du conseil, l’augmentation est très nette chez les touristes en provenance du Japon, de Corée du Sud et des Philippines. Autres pays qui se distinguent: la Suède, les Etats-Unis et l’Australie. Cet intérêt pour la Samarie est dû à trois facteurs: l’activité intensive et efficace du département touristique de la région, celle du département des relations extérieures et le marathon des rencontres de Yossi Dagan avec des organismes de tourisme à travers le monde.

Autre bonne nouvelle: en présence du ministre du Tourisme Yariv Levin, le conseil régional de Samarie a récemment signé un accord de jumelage entre la Samarie et la ville touristique et station thermale de Heviz en Hongrie. Le ministre du Tourisme s’est félicité de cette signature, soulignant que Heviz est considérée à l’heure actuelle comme l’une des villes touristiques les plus populaires en Europe, notamment grâce à la présence de son lac thermique naturel, le plus grand d’Europe et deuxième attraction de Hongrie. Pour Yossi Dagan, le flux de touristes dans les deux sens sera très bénéfique pour la Samarie sur le plan économique.

Photo article Nati Shohat / Flash 90 – Photo texte: Conseil régional Samarie