Record de naissances battu: une femme orthodoxe a accouché de son vingtième enfant!

Le record israélien des naissances a été battu avec une mère de famille de Mea Shearim qui a donné la vie à son vingtième enfant à l’hôpital Hadassa Ein Karem! L’accouchement, le dix-neuvième, puisque elle avait déjà eu des jumeaux, s’est fait par voie basse et de manière normale. La maman, âgée de 42 ans, a raconté que la vie familiale se déroule de manière très satisfaisante, les grands enfants qui sont encore à la maison aidant les plus petits et participants auxtâches ménagères. Elle a également complimenté ses belles-filles qui aident beaucoup. L’heureuse maman est également grand-mère, ayant déjà plusieurs enfants déjà mariés.

De ce fait, cette femme détient un autre record impressionnant: avoir été enceinte pendant plus de quatorze ans, soit le tiers de sa vie jusqu’à ce jour!

Mazal tov!

Photo Hadas Parush / Flash 90