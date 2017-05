Réchauffement des relations Netanyahou-Cahlon?

Le Premier ministre Binyamin Netanyhaou et le ministre des Finances Moshé Cahlon étaient tous deux à Ofakim lundi matin pour la signature de l’accord « Heskem Gag » sur le logement dans les villes de la périphérie.

Lors de son intervention, le Premier ministre a rendu un hommage appuyé à Moshe Cahlon: « C’est vous qui avez saisi le grave problème du logement le plus rapidement de nous tous ».

Les relations entre les deux hommes s’étaient très sérieusement détériorées à propos de la création de la nouvelle société de radio-télédiffusion au point qu’ils ne s’adressaient plus la parole pendant un moment.

Moshé Cahlon a également pris la parole, soulignant que ce gouvernement accorde une importance particulière à la question du logement pour les jeunes couples. Il a rappelé toutes les dépenses auxquelles doivent faire face les jeunes au début de leur vie professionnellle ou familiale, notamment pour l’achat du premier appartement.

Le ministre a également voulu se montrer apaisé vis-à-vis de Binyamin Netanyahou: « Le Premier ministre et moi-même oeuvrons ensemble et élaborons ce plan qui aidera les jeunes couples afin qu’ils restent en Israël mais aussi dans les villes et localités dans lesquelles ils ont grandi. Il a promis que les effets des réformes engagées par Binyamin Netanyahou et lui-même se constateront dans le budget de toutes les familles.