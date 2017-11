Recette poulet du Général Tao ou poulet sauce aigre douce

Ingrédients:

Pour la marinade de poulet:

500 g de blanc de poulet

100 g de fécules de maïs

1 blanc d’œuf

1 c. à s. d’huile

Sel, poivre

Mélanger tous ces Ingrédients, puis faire frire le poulet dans une poêle et réserver

Pour la sauce aigre douce

3 c. à s. de sucre

3 c. à s. de vinaigre de riz

1 c. à s. de sauce soja + 1 c. à s. de sauce soja sucré

1 c. à s. de purée de piment

1 gousse d’ail hachée

1 c. à c. de gingembre

100 ml de bouillon de poule

Mélangez bien tous ces ingrédients et réserver

Préparation:

Dans une poêle faire revenir dans de l’huile de l’ail avec un peu de gingembre , rajouter la sauce et mettre une bonne cuillère à soupe de maïzena préalablement diluée dans un fond d’eau. Laisser épaissir et ne pas cesser de mélanger pendant 2 min. Rajouter le poulet frit et mélanger, servir avec un peu de cébette coupée en petits morceaux

Bon appétit!