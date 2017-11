Recette Nouilles sautées aux légumes par NOEMIE AZR

Ingrédients:

Pour 5 personnes :

500 g de nouilles

200 g de germes de soja

20 g de coriandre fraiche

2-3 branches de cébette

4 gousses d’ail

1 c. à s. de sucre

1/4 de c. à c. de sel

1 c. à s. de sauce soja sucré

1 c. à s. de sauce soja

Poivre, sel

3 œufs

Préparation:

Faire bouillir les nouilles dans l’eau bouillante salée. Dans un petit bol préparer la sauce : mettre le sucre, le sel, les 2 sauces soja et mélanger. Réserver.

Dans une poêle faire revenir l’ail dans l’huile bien chaude , puis mettre les nouilles égouttées remuer pendant 1 minute puis mettre la sauce et bien mélanger. « Faire de la place » dans la poêle pour mettre les œufs battus et mélanger afin de faire des œufs brouillés. Rajouter les germes de soja et les branches de cébettes coupées en petits morceaux. On peut rajouter un filet d’huile de sésame.

Bon appétit!!