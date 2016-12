Réactions au discours de John Kerry (au fur et à mesure)

Bureau du Premier ministre: Les services du Premier ministre ont publié un communiqué laconique: « Tout comme le vote de la résolution du Conseil de sécurité, le discours de John Kerry a été partial et hostile à Israël. Il a évoqué avec obsession les localités juives et complètement omis la source du conflit qui est le refus permanent des Arabes palestiniens d’accepter un Etat juif ».

Tzipi Hotoveli – vice-ministre des Affaires étrangères – Likoud: « Monsieur Kerry, vos intentions sont louables mais vous êtes déconnecté des réalités ». Tsipi Hotoveli a rappelé que six secrétaires d’Etat ont tenté de promouvoir la solution des deux Etats et s’y sont cassés les dents. Pour la vice-ministre, la raison est simple: les Arabes palestiniens n’acceptent pas le principe d’un Etat juif quelles qu’en soient ses frontières. Elle a aussi rappelé que le problème ne se pose pas en termes de deux solutions: ou les deux Etats ou un Etat binational. Il existe selon elle d’autres solutions plus créatives car toutes celles proposées jusqu’à présent ont échoué.

Naftali Benett – ministre de l’Education – Habayit Hayehoudi: S’exprimant en anglais en préambule du concours biblique annuel pour adultes, Naftali Benett a précédé le discours de John Kerry: « La Conseil de sécurité a voté dernièrement une résolution qui qualifie Jérusalem de ‘territoire occupé’. Je vous rappelle que Jérusalem était notre capitale il y plus de 3000 ans. C’est écrit dans la Bible. Prenez-en une et lisez! Nous Juifs allumons la hanouccia depuis 2170 ans à cause d’événements survenus à Jérusalem et chaque année lors de la fête de Pessah’ nous disons ‘l’an prochain à Jérusalem reconstruite!’ (…) Monsieur le secrétaire d’Etat, aucune décision de l’ONU ne changera la vérité que Jérusalem a toujous été et sera toujours la capitale juive ».

Après le discours, Naftali Benett a souligné que John Kerry l’a cité trois fois sans le nommer lorsqu’il a parlé de « ceux qui au gouvernement israélien sont opposés à la création d’un Etat palestinien ». « Vous avez raison. Mr. Kerry, tant que nous serons là, il n’y aura pas d’Etat terroriste arabe au coeur du pays d’Israël ».

Motti Yogev – Habayit Hayehoudi: « Il s’agit d’un discours d’échec et de frustration de John Kerry. Il s’est prononcé en faveur de la création d’un Etat terroriste en Erets Israël et n’a surpris personne. Tous les endroits qu’a touchés la politique Barack Obama et John Kerry ont été un échec: la Syrie, l’Ukraine, l’Iran, l’Irak, la Libye, l’Arabie saoudite, l’Egypte et le conflit israélo-palestinien. D’ici trois semaines, vous serez un élément d’Histoire mais l’Eternité d’Israël ne se démentira pas et nous renforcerons notre présence dans toutes les parties d’Israël ».

Yariv Levin – ministre du Tourisme – Likoud: « Beaucoup de mots mais une profonde méconnaissance des réalités. Le secrltaire d’Etat US qui a participé à la chute de l’autorité et du statut des Etats-Unis dans le monde tente à la dernière minute de nous imposer ses vues qui ne sont qu’une récompense au terrorisme et une occultation totale de nos droits nationaux. Un ami réel d’Israël aurait dû soutenir le gouvernement d’Israël et non pas lui imposer une résolution avec l’aide de pays amis de l’Iran « .

Ofir Akounis – ministre des Sciences, de la Technologie et de l’Espace – Likoud: lui-aussi s’exprimant avang le discours de John Kerry, a dit solennellement du haut de la tribune de la Knesset: « Monsieur John Kerry, nous ne retournerons jamais aux lignes du 4 juin 1967 ». Le ministre a rajouté: « Mr. Kerry pourra dire tout ce qu’il veut lors de soin discours, mais je veux qu’il soit clair pour l’Administration sortante: Israël ne se retirera ni de la Judée. ni de la Samarie, ni du Golan ni de Jérusalem ».

Itshak Hergog – président du Camp Sioniste: « John Kerry a toujours été un grand ami d’Israël et reste un grand ami d’Israël qui se fait su souci pour sa sécurité et son avenir ».

Youval Steinitz – ministre des Infrastructures nationales, de l’Energie et de l’Eau – Likoud: « Le discours de John Kerry est irréaliste et immoral. Irréaliste car comme beaucoup de décisions de l’Administration Obama, elle dévoile une profonde méconnaissance des réalités et de mentalités dans la région. Il a cité notamment la proposition selon laquelle un fois Israël retiré des territoires de Judée et Samarie, sa sécurité sera assurée par d’autres, y compris des Etats arabes! Immoral car il désigne Israël comme responsable principal de la situation en occultant la vraie raison de ce conflit qui est le refus des Arabes palestiniens d’accpeter un Etat juif quel qu’il soit ». Le ministre a également souligné qu’en Israël jamais un conseiller juridique du gouvernement n’aurait autorisé un gouvernement de se comporter ainsi trois semaines avant d’achever son mandat.

Arel Margalit – Camp Sioniste: « Le discours de fin de mandat de John Kerry sera aussi le discours final de Binyamin Netanyahou qui a échoué face à l’Iran et sur tous les fronts internationaux et qui va bientôt subir une enquête pénale. En suivant les jeunes des collines, Binyamin Netanyahou écrasé les intérêts nationaux d’Israël au profit de ses intérêts politiques ».

Zehava Gal-On – président de Meretz: « Le discours de John Kerry est un message on ne peut plus clair en direction du gouvernement israélien concernant les localités de Judée-Samarie, considérées comme un engin piégé contre toute possibilité de solution du conflit et la solution des dezx Etats. John Kerry a démontré que lien entre l’adoption de la loi de régularisation et le vote du Conseil de sécurité ».

Ahmad Tibi – Liste arabe unifiée: « Le discours de John Kerry montre que la solution des deux Etats s’écroule à cause de la politique de Binyamin Netanyahou. Cette politique mène à la création d’un Etat unique où régnera un régime apartheid et où la minorité (juive) dominera la majorité (arabe) ». Mais Tibi n’est pas satisfait à 100%: « Les discours de Barack Obame et de John Kerry seront oubliés dans l’Histoire s’ile ne contiennent pas une reconnaissance de l’Etat de Palestine ».

Ehoud Barak – ancien Premier ministre travailliste: « John Kerry a prononcé un discours fort et sage. Ce qu’il a dit est ce que l’on pense à Moscou, en Chin, en Europe et dans la majorité de la population d’Israël. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou est entraîné par un courant messianique. il se trouve face à un précipice est veut à tout prix faire un pas en avant ».

