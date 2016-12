Réaction d’un député Meretz au dessin présenté à l’académie Betzalel

Le député Issawi Fredj (Meretz) a réagi à la « manière Meretz » au scandaleux dessin haineux accroché lors d’une exposition à l’académie des Arts Betzalel. Refusant de condamner cette grave incitation, le député a déclaré: « Nous ne devons en aucun cas comparer cela aux incitations à la haine proférées par Binyamin Netanyahou. C’est Netanyahou qui attise le débat public et incite. A son attitude irresponsable nous devons répondre par une attitude responsable. Celui qui a accroché ce dessin fait le jeu du Premier ministre et ses acolytes qui se construisent sur la haine et la recherchent »…

Tomer Neuberg / Flash 90