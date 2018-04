”Raziel donnait tout sans négliger personne” Yaël Shevah

Il y a trois mois, le Rav Raziel Shevah, H’yd, a été assassiné. Des terroristes ont ouvert le feu sur sa voiture, sur la route 60 près de Havot Guilad, le yichouv où le Rav Raziel vivait. Il était marié et père de six enfants, dont le dernier n’avait que huit mois. Sur place, pas moins de 22 douilles ont été retrouvées.

Comme souvent, la tragédie frappe une personne d’exception: le Rav Raziel Shevah était mohel et volontaire au Maguen David Adom. Tous ceux qui l’ont connu de près ou de loin décrivent un homme joyeux et serviable, un homme qui aimait son prochain.

A l’occasion de Yom Hazikaron, sa veuve, Yaël Shevah a répondu à nos questions. Arrivée de France à l’âge de 8 ans, Yaël épouse Raziel en 2006. Ils vivent d’abord à Sderot puis poussés par leur volonté de construire Eretz Israël, ils s’installent dans le yichouv de Havot Guilad. C’est là que le Rav Raziel a été enterré, ”dans le yichouv qu’il aimait tant”, dira son épouse.

Le P’tit Hebdo: Comment souhaitez-vous que l’on se souvienne du Rav Raziel, z”l?

Yaël Shevah: Sa vie a été guidée par le souci de faire ce que D’ieu attendait de lui. C’est pour cette raison, que tout ce qu’il a entrepris, il l’a fait avec beaucoup de cœur et jusqu’au bout. Ainsi, il était un mohel apprécié. Il donnait tout pour son prochain sans ne jamais négliger personne. Alors même qu’il se préoccupait des autres, il a été un mari et un père présent, attentionné. Il avait beaucoup de patience, il était très sensible.

Lph: Sur les photos, on est frappé par son sourire.

Y.S.: Le sourire fait partie de notre vie depuis toujours. Nous avons toujours estimé que la vie était un cadeau. Et je le pense toujours. Nous devons nous rappeler sans cesse, que nous ne décidons pas du déroulement des événements. Nous devons être heureux de ce que l’on reçoit. La vie est belle, alors sourions! Mon mari était une personne spéciale, il avait une grande foi. Cette attitude m’accompagne aujourd’hui, il est naturel d’accepter les choses même si elles sont difficiles.

Lph: Pensez-vous avoir transmis cette force à vos six enfants, devenus orphelins de père si jeunes?

Y.S.: Je pense que cette façon de penser la vie se ressent sur eux. En tout cas, je n’ai jamais dit à mes enfants que D’ieu pouvait ne pas être bon pour nous.

Lph: Peu de temps après l’assassinat de votre mari, le yichouv de Havot Guilad a été régularisé. Puis les assassins ont été éliminés. Parmi ces deux nouvelles, c’est la première qui vous a apporté une sorte de consolation. Pourquoi?

Y.S.: Il est important d’éliminer les terroristes. Mais cet acte ne fait que nous replonger dans le passé. En revanche, la construction de notre pays, elle, nous projette dans l’avenir. Pour se consoler, nous devons vivre, avoir les yeux tournés vers le futur. Notre passé est important mais on ne peut pas y rester. Nous ne devons pas uniquement survivre mais survivre fièrement, avoir des projets et du concret à laisser à nos enfants. Transmettre, construire, étudier, avoir des enfants: c’est cela la vérité.

Lph: Une image a beaucoup ému le pays: celle de votre visite à la veuve du Rav Itamar Ben Gal, H’yd, assassiné peu de temps après votre mari. Vous lui avez également écrit un mot très touchant, que vous concluez par ”Nous traverserons cela ensemble. Seules”. Qu’avez-vous voulu dire?

Y.S.: En fait, ”ensemble” n’existe pas vraiment. Il est vrai que sans le soutien de ma famille, des gens de mon yishouv, du peuple, alors cela aurait été encore plus difficile. Cet ”ensemble” apporte une aide physique, une certaine consolation. Mais la réalité, c’est que c’est moi qui vais dormir seule le soir, c’est moi qui ait le cœur brisé. Ceux qui ont vécu de tels drames peuvent comprendre: on est toujours ”seul” dans ces situations.

Lph: Quelle signification aura pour vous Yom Hazikaron cette année?

Y.S.: Yom Hazikaron a toujours été une journée particulière pour nous. Je ne sais pas comment je le vivrai cette année. Je sens que ce ne sera pas facile. Mais il est bon de se dire que juste après nous entrons dans Yom Haatsmaout. Quand nous avons fini les chlochim, nous avons fait une hah’nassat Sefer Torah pour la Hazkara. C’était très émouvant. Nous avons voulu dire qu’il faut toujours voir la vie, malgré tout. Nous devons montrer que nous ne sommes pas juste des survivants mais bien des vivants.

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay