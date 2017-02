Rav Yehiel Illouz : « J’ai bénéficié d’un véritable miracle »

Alors qu’il a été officiellement reconnu que les deux attaques perpétrées au début du mois à Haïfa étaient des actes terroristes, le Rav Yehiel Illouz, 48 ans, assez sérieusement blessé dans l’une d’entre elles, a fait part de sa réaction au site ‘Kikar Hashabat’.

Il a eu plus de chances que l’autre victime, Guy Kafri hy’d, 47 ans, qui a été assassiné de sang-froid. Le Rav Illouz, Dayan au tribunal rabbinique de Haïfa, a du mal à s’exprimer depuis son agression et se trouve en convalescence au Beth Loewenstein. Il a confié qu’il souffrait encore mais espérait malgré tout regagner bientôt son domicile et reprendre le travail.

Il a ajouté : « Dans toute cette histoire, j’ai bénéficié d’un véritable miracle, les balles tirées dans ma direction ont effleuré des organes vitaux. J’aurais pu ne pas être là aujourd’hui, et je le suis grâce à la grande clémence divine qui s’est manifestée clairement ».

Revenant sur la terrible journée, il a ajouté: “Je n’ai pas vu le terroriste, il m’a attaqué par derrière en me tirant dans le dos ». Il a conclu l’entretien par des remerciements adressés à tout le peuple d’Israël qui avait prié pour sa guérison.

Rappelons que le Rav Illouz a été attaqué alors qu’il sortait de la gare ferroviaire de la ville. 45 minutes plus tard, Guy Kafri était assassiné. Le suspect, Muhammad Shinawi , a été inculpé mardi. Dans l’acte d’accusation, il est précisé qu’il a agi par haine des Juifs et d’Israël.

