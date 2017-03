Le rav Tsvi Tau contre les propos de Betzalel Smotrich

Une réaction inattendue aux propos tenus en fin de semaine dernière par le député Betzalel Smotrich (Habayit Hayehoudi), lorsqu’il « menaçait » Tsahal d’une baisse de l’incorporation des soldats religieux en signe de rétorsion à l’évolution libérale que connait actuellement Tsahal. Le rav Tsvi Tau, directeur de la yeshiva Har Hamor, connu pour son opposition farouche à cette évolution, a pourtant dénoncé avec vigueur les propos du député.

Généralement assez discret sur la scène publique, il a exhorté le public sioniste-religieux à ne pas provoquer de méfiance superflue envers Tsahal. Lors d’un cours devant des centaines d’étudiants, il a dit: « Il est interdit de prêter la main au Mal, mais Tsahal, c’est le Bien, Tsahal est excellent, Tsahal est prêt à donner sa vie (…) Et concernant un certain politicien qui a ouvert sa bouche et a menacé que nous ne nous enrôlerons plus dans Tsahal, messieurs, ce n’est pas nous! J’ai très peur que viennent de tels provocateurs et prononcent des phrases qui risquent d’entraîner de la destruction, de rajouter de l’huile sur le feu et ainsi affaiblir l’Etat d’Israël et Tsahal ».

Le rav Tau, qui est pourtant le maître du rav Ygal Levinstein et le chef de file du courant « sioniste-orthodoxe » estime apparemment que l’appel d’un député sioniste-religieux à repousser le service militaire est une ligne qu’il ne faut pas franchir en tant que représentant de ce courant.

Photo Wikipedia