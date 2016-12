Le Rav Steinman hospitalisé

Le Rav Aaron Yehouda Leib Steinman, âgé de 103 ans, a été transporté ce dimanche à l’hôpital Maayané Hayeshoua de Bné Brak suite à un malaise dû à une pneumonie. Il a été admis aux urgences et les médecins ont décidé de le garder en observation. Le Rav Steinman est considéré comme l’une des plus grandes figures du monde orthodoxe ashkénaze d’Israël et comme l’autorité rabbinique suprême du parti Deguel Hatora. Son état se serait stabilisé lundi matin et il aurait fait seul sa prière.