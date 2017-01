Le Rav Steinman hospitalisé une nouvelle fois dans un état grave

Le Rav Aaron Yehouda Leib Steinman, 103 ans, qui est l’une des plus grandes figures du monde orthodoxe ashkénaze d’Israël, a été transporté samedi soir, aux urgences de l’hôpital Maayané Hayeshoua de Bné Brak après un nouveau malaise dû à des difficultés respiratoires. Son état est qualifié de grave. Des prières ont été organisées dans de nombreuses yeshivot et des écoles pour son rétablissement. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a évoqué cette nouvelle hospitalisation au cours de la réunion hebdomadaire du gouvernement, rappelant la notoriété du Rav Steinman dans le monde orthodoxe et auprès de la population israélienne dans son ensemble. Il a ajouté ‘qu’il se joignait aux prières récitées pour sa guérison’. Le président Ruby Rivlin, qui s’est entretenu avec le directeur de l’hôpital, le Rav Shlomo Rothschild, a lui aussi souhaité une meilleure santé au Rav Steinman.