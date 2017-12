Quand le rav Steinman donna sa bénédiction à l’enrôlement d’orthodoxes dans Tsahal

Quelques jours après la disparition du rav Aharon Yehouda Leib Steinman zatsal, le lieutenant-général Yehouda Duvdevani, fondateur du Na’hal Ha-‘Haredi dans la brigade Giv’ati raconte l’entrevue nocturne exceptionnelle qu’il avait eu à l’époque avec le leader spirituel de l’orthodoxie lituanienne à ce sujet:

« Lorsque nous avons créé cette unité de soldats orthodoxes après accord du chef d’Etat-major de l’époque Amnon Lipkin-Sha’hak (z.l.) j’ai appris beaucoup de choses sur le monde orthodoxe, y compris sur le phénomène des jeunes orthodoxes qui ne se sentent plus à l’aise dans les yeshivot. Avec l’aide de plusieurs jeunes orthodoxes ainsi que de rabbanim, nous avons comnmencé à mobiliser ces jeunes qui traînaient dans les rues pour leur proposer de s’enrôler dans Tsahal. Mais je me suis dit qu’il me faudrait pour cela l’assentiment des plus hautes autorités spirituelles. Je n’oublierai jamais cette rencontre avec le rav Steinman zatsal! L’un des rabbanim qui travaillait avec moi avait réussi à m’organiser une entrevue avec lui.

Nous avons garé près de sa maison en pleine nuit et j’ai vu une file de personnes qui attendaient d’être reçus par lui. Nous les avons dépassés et sommes entrés chez lui. Les gens me regardaient d’un air bizarre…et surtout mon uniforme! Nous sommes entrés dans la pièce et j’ai été très impressionné. J’y ai vu un endroit petit et modeste, une simple table et que des bibliothèques le long des murs. Le rav était assis, légèrement courbé mais avec un regard brillant d’intelligence, des belles papillottes et une aura qui se dégageait de lui (…) J’ai été surpris que le rav savait déjà tout sur moi. Je lui ai raconté que j’étais en train de créer une unité pour orthodoxes au sein de Tsahal, ‘Netsa’h Yehouda’ dont l’objectif serait d’enrôler des jeunes orthodoxes qui n’étudient plus et ont quitté les yeshivot afin qu’ils effectuent deux ans de service militaire plus une année de formation professionnelle en vue de créer une famille.

J’avais précisé au rav que ce serait une unité sans présence de jeunes filles, avec de la nourriture glatt kosher, des cours de Torah et une ambiance religieuse. Il m’a regardé et a commencé à me parler de l’histoire de ma famille et notamment de mon père, Moshé Duvdevani z.l. qui avait étudié dans une yeshiva en Lituanie, avait ensuite combattu en 1948 dans la bataille de Latroun. Il connaissait toute l’histoire sur mon père, y compris sa disparition durant cinquante ans jusqu’à ce que sa dépouille soit retrouvé dans une tombe anonyme à Na’halat Itshak.

Le rav Steinman a alors prononcé quelques phrasee en yiddish et en ivrit avant de prendre congé. Je suis sorti très ému de cette rencontre mais j’ai demandé au rav qui m’accompagnait ce qu’avait dit le rav Steinman à la fin, et s’il m’avait donné sa bénédiction au projet ou non! Il m’a dit: ‘Yehouda, tu n’as pas compris? Il t’a donné sa bénédiction pour créer le Na’hal Ha-‘Haredi! » Je lui ai demandé comment il savait cela. Il m’a alors répondu que lorsque nous sommes sortis, le rav Steinman a répété sa réponse aux premières personnes qui étaient debout dans la file, elles ont répercuté sa réponse aux suivants et que dans une demi-heure tout Bnei Beraq sera au courant que le rav Steinman a donné son accord pour la formation d’une unité orthodoxe dans Tsahal!!’

Cette bénédiction m’a donné beaucoup de force pour former cette unité, et je peux dire aujourd’hui que c’est grâce au rav Steinman zatsal que plus de quinze mille jeunes orthodoxes sont devenus des combattants, puis ont appris un métier pour pouvoir fonder une famille, et ce, malgré les manifestations de la frange extrémiste. Les choses avancent ».

Yehouda Duvdevani souligne que le rav Aharon Yehouda Leib Steinman zatsal avait le souci de l’unité d’Israël autant que de l’étude de la Torah et que c’est lui qui a fixé la ligne de l’intégration progressive de la population orthodoxe dans la société israélienne. « Je lui en suis extrêmement reconnaissant », conclut l’officier supérieur.

