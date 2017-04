Le Rav Shaï Piron va présenter son nouveau mouvement

Le Rav Shaï Piron, ancien ministre de l’Education et ex-député de Yesh Atid, qui a démissionné de son poste en septembre 2015, revient sur le devant de la scène. Il a fondé en juin dernier un nouveau mouvement culturel et social, Penima, avec deux anciens chefs d’état-major, Gaby Ashkenazi et Benny Ganz, et il compte en présenter les grandes lignes au cours de la journée avec ses associés. Leur objectif serait de combler les fossés creusés au sein de la société. Ont-ils des ambitions politiques ? Pour le moment du moins, ils répondent par la négative. On en saura davantage dans la soirée.