Et quand le Rav répond. Shavouot

Cher Rav, est-il permis d’accueillir la fête de Chavouot au moyen du Kidouch avant la tombée de la nuit comme cela est d’usage les veilles des autres fêtes ainsi que les veilles de Chabbat?

Le Massèt Binyamin (1530-1620) stipule que contrairement aux autres fêtes et au Chabbat, il est nécessaire d’attendre qu’il fasse nuit pour procéder au Kidouch le soir de Chavouot. En effet, la Torah ayant textuellement précisé au sujet de cette fête qu’elle ne débute qu’une fois révolus en totalité les quarante-neuf jours du Omer, cela suppose qu’il n’est possible de l’accueillir qu’à la nuit tombée. C’est d’ailleurs dans un sens identique que s’exprimeront plus tard d’autres décisionnaires, au premier rang desquels le Maguen Avraham (1637-1682), commentateur majeur du Choul’han Aroukh (cf. Ora’h ‘Hayim chap.494 § 1).

Ceci étant, d’autres décisionnaires sont d’un avis contraire. Ainsi, en est-il du Yaabets (1698-1776) qui, dans son Sidour, observe qu’obliger à attendre la tombée de la nuit la veille de Chavouot pour accueillir la fête relève d’une ‘Houmra bien peu fondée. Nombreux seront les décisionnaires à aller dans son sens.

En pratique, si vous avez la chance de vivre en Israël, où la nuit tombe à une heure raisonnable, vous devrez vous efforcer de patienter jusque-là, et ce afin d’agir en conformité avec l’ensemble des décisionnaires. Si par contre vous demeurez dans un pays où, à cette période de l’année, la nuit tombe à une heure extrêmement tardive, comme par exemple en France, vous pourrez vous fonder sur l’opinion du Rav Ovadia Yossef zatsal, lequel autorise explicitement en ce cas de se mettre à table et de réciter le Kidouch avant que la nuit ne tombe. En effet, attendre la tombée de la nuit présenterait de nombreux inconvénients, parmi lesquels le fait d’empiéter de manière significative sur la veillée d’étude suivant le repas et celui de devoir se priver de la présence des enfants en bas âge autour de la table familiale. L’idéal serait alors de procéder de la manière suivante: prier l’office d’Arvit après l’heure de Plag Hamin’ha (figurant dans les calendriers) et réciter le Kidouch à l’heure du coucher du soleil. Dans le cas où même cette manière de faire s’avèrerait irréalisable, vous aurez le droit de réciter le Kidouch avant l’heure du coucher du soleil. Dans un cas comme dans l’autre, le Rav Ovadia Yossef recommande aux personnes qui en ont la possibilité de consommer à nouveau une quantité de 28 gr. de pain après la tombée de la nuit (cf. Yé’havé Daat tome 6, chap.30).

Cher Rav, est-il possible de composer des menus uniquement lactés pour les repas de Chavouot ou bien est-il obligatoire de composer des menus à base de viande?

De manière générale l’usage est de mettre de la viande au menu des repas des jours de Chabbat et de Yom tov, et ce, parce qu’il est admis que c’est ce qui confère à ces repas, pour la majorité des gens, leur caractère festif. Toutefois, il existe une coutume, rapportée par les décisionnaires (Rama Ora’h ‘Hayim chap.494 § 3) consistant à consommer des produits lactés durant la fête de Chavouot, entre autres raisons parce que la Torah est comparée au lait. Afin de respecter cette coutume tout en se pliant à l’obligation de consommer de la viande, certains procèdent de la manière suivante: ils commencent leur repas par des produits lactés, puis, après une pause et après s’être minutieusement rincé la bouche et les mains, ils dressent à nouveau la table pour consommer un plat à base de viande. D’autres agissent différemment: ils composent un menu uniquement lacté pour le repas du soir, et un menu uniquement carné pour le repas de midi, ou inversement.

Quoi qu’il en soit, l’obligation de consommer de la viande les jours de Chabbat et de Yom Tov ne vaut que pour les personnes qui la préfèrent à tout autre aliment. Si par contre vous n’avez pas de plaisir particulier à manger de la viande, et lui préférez tout ce qui est à base de lait, il est certain que vous avez le droit de vous contenter de repas uniquement lactés, et ce, en particulier durant la fête de Chavouot où existe un pareil usage.

