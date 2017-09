Et quand le Rav répond. Rosh Hashana

Question 1 :

Cher Rav,

est-il permis pendant Roch Hachana, d’une part, de lire des Téhilim et, d’autre part, d’adresser à D. des demandes personnelles ?

Réponse:

Il est vrai que la tâche principale qui nous incombe durant les deux jours de Roch Hachana est de proclamer la royauté de D. et non pas de ne faire que Lui adresser des demandes personnelles. Cependant, il est tout aussi vrai que ces jours sont des jours de jugement décidant de notre sort pour l’année à venir, et à ce titre il nous est non seulement permis mais même recommandé de demander à D. de nous accorder tout ce dont nous pensons avoir personnellement besoin.

Ainsi, les décisionnaires stipulent au nom du ‘Hazon Ich, qu’il est permis de prier pendant Roch Hachana pour la guérison des malades sans la moindre réserve et sans même prononcer la phrase » Chabat hi milizok » qui est de rigueur les jours de Chabbat et de Fêtes. La raison en est précisément qu’au contraire des jours de Chabat et de Fêtes durant lesquels, à quelques exceptions près, il est interdit d’adresser à D. des demandes personnelles, tel n’est pas le cas de Roch Hachana où cela est pleinement autorisé.

Concernant la première partie de votre question, sachez qu’il est tout à fait permis de lire des Téhilim durant Roch Hachana. Cela est à ce point vrai que le Rav de Brisk consacrait à cette lecture tout le temps libre dont il disposait pendant ces deux jours sans rien étudier d’autre ! A ses élèves étonnés qui l’interrogeaient sur cette manière de faire, il répondait que toute étude approfondie de la Torah nécessite la consultation de nombreux ouvrages et par là-même de nombreux va-et-vient jusqu’à la bibliothèque qui sont autant de secondes perdues en un jour aussi crucial que Roch Hachana. » En lisant les Téhilim, je suis assuré, concluait-il, de ne rien gâcher de ce temps si précieux ! »

Au vrai, le seul problème réel que pose la lecture des Téhilim durant Roch Hachana est le suivant : le Talmud (cf. Taité Roch Hachana 32: b) enseigne que l’on n’a pas coutume de réciter le Hallel à Roch Hachana, vu que ce Cantique rempli d’allégresse ne sied pas à ces jours de jugement. Or le Hallel est constitué exclusivement de passages du livre des Téhilim. La question qui se pose à celui qui lit ce livre pendant Roch Hachana est donc de savoir s’il doit sauter les psaumes constituant le Hallel ou pas. Le Michna Béroura (cf. Choul’han Aroukh, Ora’h H’ayim chap. 584 § 1) répond par la négative à cette question. Il n’est pas nécessaire, stipule-t-il, de sauter les psaumes concernés, car, d’une part, ce n’est pas au titre de la récitation du Hallel qu’il les lit, et que d’autre part cette lecture peut être considérée comme une étude de Torah, tout au moins pour celui qui comprend ce qu’il lit.

Question 2 :

Lorsque, comme cette année, le jour de Chabbat suit directement les deux jours de Roch Hachana, peut-on s’appuyer sur le Erouv Tavchilin pour s’autoriser à cuisiner le premier jour pour le second ?

Réponse:

Ceci est strictement interdit. En effet, le Erouv Tavchilin n’a été institué qu’à la seule fin de cuisiner pendant Yom Tov pour Chabbat, dès lors que la sainteté de celui-ci est supérieure à celle de Yom Tov. Par contre, il ne peut en aucun cas servir à autoriser de cuisiner le premier jour de Yom Tov pour le second, et ce d’autant plus que la sainteté du second jour est inférieure à celle du premier.

Rav Azriel Cohen Arazi

