Et quand le Rav répond. Pourim

Question :

Cher Rav, d’habitude, à Pourim, je m’efforce d’offrir des Michloah’ Manot (cadeaux aux connaissances) en grand nombre, tout en sachant que, selon la Halakha, il me suffirait d’en offrir un seul. Ne vaudrait-il pas mieux restreindre au minimum mes Michloah’ Manot au profit des Matanot Laévionim (dons aux pauvres)?

Réponse:

Il est intéressant de remarquer que l’ordre dans lequel ces deux Mitsvot apparaissent dans le texte de la Méguila diffère de celui selon lequel le Choulh’an Aroukh les aborde. Tandis que la Méguila fait d’abord mention de la Mitsva de Michloah’ Manot: « Des jours de festin et de réjouissance et une occasion d’envoyer des présents l’un à l’autre » puis de celle de Matanot Laévionim: « et des dons aux pauvres » (Esther 9: 22), le Choulh’an Aroukh choisit de les présenter dans un ordre inverse en traitant d’abord de la Mitsva de Matanot Laévionim (Orah’ H’ayim chap.694) puis en second lieu de celle de Michloah’ Manot (ibid. chap. 695). Il semble que ce que les décisionnaires avaient dans l’idée en procédant à cette inversion, c’est de nous faire comprendre que le jour de Pourim, la Mitsva de Matanot Laévionim doit prendre le pas sur celle de Michloah’ Manot. Ainsi que le dit le Rambam (lois de la Méguila chap. 2 § 17) : « Mieux vaut privilégier la Mitsva de Matanot Laévionim en y consacrant plus que le minimum prescrit, plutôt que de dépenser beaucoup au profit de son propre festin et d’envoyer des Michloah’ Manot en grand nombre, et cela car il n’y a pas de joie plus grande et plus noble que celle consistant à réjouir le cœur des pauvres. »

Il est vrai que naturellement nous aurions tendance à nous conduire à l’inverse en privilégiant les Mitsvot dont nous tirons un profit direct, telle celle des Michloah’ Manot qui nous permet, entre autres, d’entretenir ou d’améliorer nos relations avec notre entourage proche ou plus lointain. C’est contre cette tendance que nos Maîtres s’inscrivent ici en faux: servir D. par le biais des Mitsvot ne prend son sens véritable qu’à la condition de les accomplir de la manière la plus désintéressée possible, en faisant fi de l’égoïsme qui fait écran entre l’homme et son prochain, et par conséquent entre l’homme et D.. Lorsque, le jour de Pourim, je m’intéresse au sort du pauvre en comprenant que lui aussi a le droit de célébrer ce jour de joie autour avec une table joliment dressée et garnie de mets savoureux, je n’ai rien à attendre de lui en retour, si ce n’est le sentiment de satisfaction que j’éprouverai en le sachant le cœur joyeux.

Question :

Celui qui lit la Méguila à l’intention d’un Minyan de femmes doit-il réciter les Bérakhot précédant et suivant cette lecture?

Réponse

Bien que la lecture de la Méguila soit une Mitsva liée au temps, les femmes y sont tenues au même titre que les hommes, et ce, pour deux raisons: d’une part, parce qu’elles aussi ont été sauvées de la menace de mort que faisait peser Haman sur l’ensemble des juifs de l’Empire perse; et d’autre part parce que c’est une femme, Esther, qui contribua de manière cruciale au dénouement heureux de cet épisode. C’est pourquoi, la grande majorité des décisionnaires Ashkénazes comme Séfarades, excepté le Ben Ich H’aï, sont d’avis que la lecture de la Méguila destinée aux femmes doit être accompagnée par les Bérakhot appropriées.

Concernant la Bérakha finale, qui est censée être récitée en présence d’un Minyan d’hommes, la majorité des décisionnaires s’accorde à dire qu’en cette circonstance un quorum de 10 femmes sera suffisant pour que l’on puisse la réciter. En effet, l’exigence de ce quorum se justifie par la nécessité de donner un large écho au miracle (Pirssoum Haness) que l’on célèbre en ce jour. Dès lors, que ce quorum soit composé d’hommes ou de femmes, l’écho sera identique. Ceci est si vrai que le H’azon Ich autorise de réciter cette dernière bénédiction même en présence d’un Minyan de 5 hommes et de 5 femmes.

Rav Azriel Cohen Arazi

