Rav Mazouz : ‘unir les partis religieux et orthodoxes’

On ne parle plus du parti Yah’ad. On se souvient qu’il a été créé par Eli Ishaï, ancien leader de Shass, qui s’était associé au député sioniste religieux Yoni Setteboun et avait rallié à sa cause son maître, le Rav Meir Mazouz, Rosh Yeshivat Kisseh Rah’amim.

Deux ans après l’échec de cette formation politique aux élections législatives, le Rav Mazouz espère voir les partis sionistes religieux et orthodoxes s’unir sous la même bannière. S’exprimant samedi soir sur la question pendant son cours, il a appelé à l’unité au sein de la population israélienne.

« Que restera-t-il du peuple d’Israël si chacun cherche à dévorer l’autre ? a-t-il demandé. L’être humain doit faire preuve de modération ».

« Nous avons de grands doutes pour les prochaines élections, a-t-il ensuite indiqué. Si chacun fait la guerre à l’autre, c’est dangereux. Il faut montrer au monde laïque que la Tora unit, qu’elle ne divise pas ».

Pour éviter toute confusion ou interprétation erronée de tels propos, les proches du Rav Mazouz ont souligné que ce dernier ‘ne parlait absolument pas d’une fusion entre Yah’ad et Shass mais s’exprimait de façon générale sur la question, souhaitant voir s’unir les partis orthodoxes et sionistes religieux.

Source: chiourim.com

Photo by Yaakov Naumi/Flash90