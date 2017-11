Le rav Haïm Amsallem quitte Habayit Hayehoudi

Le rav Haïm Amsallem a annoncé qu’il quittait le parti Habayit Hayehoudi qu’il avait rejoint en 2016 dans l’intention de se présenter sur la liste pour la prochaine Knesset. Dans un communiqué qu’il a publié, il a indiqué avoir été déçu par l’accueil réservé et hautain qu’il aurait reçu selon lui de la part des responsables du parti. « Nous n’avons pas été jetés mais on nous a fait comprendre que nous n’étions pas les bienvenus », a dit le rav Amsellem.

Il a expliqué qu’il avait été contacté il y a deux ans par des cadres sionistes-religieux afin qu’il adhère au parti et attire avec lui un public séfarade tel qu’il était jadis: sioniste, modéré et attaché à la tradition. « Après deux ans, nous avons compris que nous ne pourrons faire avancer nos objectifs au sein de ce parti mais uniquement dans le cadre d’un parti indépendant », a rajouté le rav Amsallem.

Le vice-ministre de la Défense Elie Ben-Dahan a réagi à cette décision: « Avec tout le respect dû au rav Amsallem, ce dernier donne le sentiment de faire du shopping entre les partis et n’est pas habilité à salir le parti Habayit Hayehoudi. Le public séfarade traditionnel est fier de ses sentiments sionistes, de son amour pour Erets Israël, de Tsahal et de l’Etat et ce sont justement les valeurs qui guident notre parti. Cette population séfarade restera liée à Habayit Hayehoudi même sans le label de cacherout délivré par le rav Amsallem, qui n’a pas inventé l’identité séfarade et ne peut non plus se prévaloir d’être le représentant officiel de cette population. Je représente le public séfarade sioniste autant que lui et j’ai été élu à une place élevée lors moyen des primaires, sans me plaindre, mais en travaillant dur pour promouvoir l’identité séfarade au sein du parti ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90