Le rav Haïm Amsallem outré par l’attitude de certains rabbanim séfaradim

Le rav Haïm Amsallem, ancien député Shass (exclu) et fondateur du mouvement Am Shalem a évoqué l’appel de la Eda Ha-h’aredit à ne pas se déguiser en soldats de Tsahal ou en policiers le jour de Pourim. Il s’en est particulièrement pris au groupe de rabbanim séfaradim qui ont signé cet appel: « Depuis quand a-t-on vu des Juifs séfarades mépriser ainsi les soldats ou les policiers d’Israël?? »

Et pour décrire ce phénomène il a cité le passage talmudique qui mentionne que « lors de l’époque messianique, l’effronterie régnera ».

La Eda Ha-haredit est une branche particulièrement extrémiste de l’orthodoxie, très antisioniste, et historiquement beaucoup plus rattachée à l’orthodoxie ashkénaze que séfarade. C’est pour cela que l’un des grands chevaux de bataille du rav Amsellem est de dénoncer la radicalisation d’une partie du monde religieux séfarade qui voudrait imiter l’orthodoxie séfarade tant sur le plan idéologique et halakhique que vestimentaire.

Parmi les rabbanim séfaradim qui ont signé cet appel qui a été placardé sur les murs de la rue orthodoxe: rav Shimon Baadani, rav Itshak Ratzabi, rav Itshak Toufik, rav Itshak Berakah, rav Tzion Cohen et d’autres.

Le rav Amsallem poursuit : « Certains de ces rabbanim sont à peine connus dans le public séfarade où dans la population, mais ils ont soudain été propulsés au-devant de la scène et sentent honorés de par leur signature au bas de ces ‘pashkvilim’, le tout pour ressembler aux rabbanim ashkénazes lituaniens. Ils sont aussi devenus des antisionistes et des ingrats. Il ne leur reste plus qu’à changer de patronymes afin de plaire encore mieux à leurs suzerains orthodoxes lituaniens et effacer totalement leur identité séfarade! »

Photo Yonatan Sindel / Flash 90