Le rav Avih’aï Rontsky est sorti de l’hôpital

Après plusieurs semaines d’hospitalisation suite à une opération complexe, le rav Avih’aï Rontsky est sorti vendredi de l’hôpital Beilinson. La famille de l’ancien grand rabbin de Tsahal a publié un communiqué remerciant D.ieu et indiquant que l’opération s’est bien déroulée et que le rav Rontsky se remet peu à peu. Elle demande toutefois à la population de continuer à prier pour sa guérison: Ha-Rav Avihaï Nissan ben Haya.

La maladie dont souffre le rav avait été découverte « par hasard » il y a un peu plus d’un an alors qu’il subissait des examens en vue d’un don de rein qu’il voulait effectuer. Il avait été immédiatement transporté en salle d’opération où les chirurgiens avaient réussi à extraire la tumeur au côlon. Mais quelques mois plus tard la maladie a réapparu, nécessitant cette nouvelle opération délicate et complexe.

Le rav Rontsky est entre autre directeur de la yeshiva d’Itamar en Samarie.

Refoua shelema!

Photo Yossi Zelliger / Flash 90