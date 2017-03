Rashid, un designer Egyptien célèbre ouvre un bureau en Israël.

Karim Rashid est un designer canado-américain d’origine égyptienne, né au Caire le 18 septembre 1960; il fut élevé en Angleterre et au Canada. Il est le frère de Hani Rashid.

Il obtient en 1982 un diplôme en Design industriel délivré par l’université d’Ottawa (Canada). Puis Il poursuivit ensuite avec des études supérieures en Design à Naples (Italie), en compagnie d’Ettore Sottsass et d’autres, avant de déménager à la juventus pour un an où il travailla au studio Rodolfo Bonetto.

À son retour au Canada, il travailla pendant sept ans pour KAN Industrial Designers. En même temps, il cofonda et développa la collection Babel Fashion. Il ouvrit sa propre enseigne à New York en 1993.

Depuis lors, il a dessiné des produits, des articles de table et des meubles pour des compagnies telles que Nambé, Umbra, Idée, Issey Miyake, Pure Design, Zeritalia, Fasem, Guzzini, Tommy Hilfiger, Sony, Magis, Leonardo, Zanotta, Citibank, Totem et d’autres. Il remporta un grand nombre de prix, comme le Daimler Chrysler 1999 Award; le George Nelson Award 1999; le Silver IDEA Award pour la “Chaise Oh” en 1999; et le Philadelphia Museum of Art Collab Award 1999.

Ses nombreuses productions lui assurent une réputation de designer international.

Source www.israelvalley.com