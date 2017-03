Un rapprochement en vue entre Israël et le Soudan?

Quelques signes en provenance de Khartoum semblent indiquer qu’un débat est né au sein de la société soudanaise concernant une normalisation progressive des relations avec Israël.

Au début du mois de février, une ONG soudanaise avait invité Youssef al-Quda, leader d’un parti d’opposition islamique à parler sur le thème « Le lien avec Israël d’un point de vue religieux ». A la grande surprise des auditeurs, Youssef al-Quda avait notamment dit: « Nous sommes fatigués et avons payé un prix assez fort pour avoir soutenu les Palestiniens de manière erronée (…) Il n’y a aucun obstacle religieux à modifier notre attitude de boycott envers Israël et à ouvrir des liens avec ce pays »! Il a rajouté par la suite que le Soudan a beaucoup perdu sur le plan matériel et moral de par sa politique traditionnelle envers Israël.

Allant même plus loin, il a indiqué que le prophète Mahomet n’a pas fait que prôner le Jihad envers les Juifs.

Ces paroles ont bien-entendu provoqué pas mal de remous et de réactions hostiles, tant dans la population que parmi la direction religieuse du pays. Muhmad Othman Salah, directeur du conseil des sages religieux du Soudan a exclu toute éventualité de normalisation avec Israël, « pays ennemi qui a déclaré la guerre aux Musulmans, qui assassine des Palestiniens, les chasse de leur maisons et volent leurs terres ».

Mais Youssef al-Quda a refusé de revenir sur ses propos lors d’une interview sur Al-Jazeera. Il a accusé des « organisations musulmanes extrémistes » d’orchestrer les réactions hostiles contre lui et souligné ne pas craindre de poursuivre son combat, même si « c’est au prix de sa gorge »! Il a conclu l’interview en espérant que son appel se transformera en consensus au Soudan dont les autorités refusent pour l’instant d’entendre parler d’un tel scénario, du moins officiellement.

Ces propos ne sont pas les premiers. Au mois de janvier 2016, un débat identique avait eu lieu dans le cadre de la Convention du dialogue national soudanais. Le ministre des Affaires étrangères Ibrahim Ahmed Ghandour avait alors déclaré: « La question d’une normalisation avec Israël est un sujet qui mériterait d’être étudié ».

Selon certains observateurs, la question d’une normalisation entre le Soudan et Israël est déjà évoquée depuis longtemps en coulisses. Un document produit par Wikileaks indique qu’en 2008 déjà, le gouvernement de Khartoum avait posé des jalons en ce sens, estimant qu’Israël pourrait aider le Soudan face aux Etats-Unis. Par ailleurs, un commentateur politique soudanais note que les propos sur une telle normalisation, jadis sujet tabou, sont aujourd’hui fréquents dans le débat public et même dans la sphère religieuse.

Il faut aussi prendre un compte un aspect géopolitique qui pourrait expliquer cette évolution: depuis quelques années, le Soudan prend ses distances avec l’Iran et « l’axe du mal » chiite avec lesquels il collaborait activement notamment en étant une plateforme d’acheminement d’armement. Plusieurs attaques « anonymes » contre des convois ou des entrepôts au Soudan avaient d’ailleurs été attribuées à Tsahal. Ce changement est notamment dû à la gigantesque aide financière apportée par l’Arabie saoudite au Soudan sunnite afin qu’il prenne ses distances avec Téhéran. Khartoum aide même aujourd’hui Riyad au Yémen dans son combat contre les Houthis soutenus par l’Iran.

Pour le Dr. Haïm Koren, ancien ambassadeur d’Israël au Sud-Soudan, ce rapprochement Riyad-Khartoum ne serait pas étranger à un rapprochement entre le Soudan et Israël dans le cadre de la formation d’une coalition Washington-pays sunnites-Israël contre l’Iran.

Et inutile de dire que pour le Soudan, dont l’économie est chancelante et qui est encore un « pays non grata » pour les Etats-Unis et l’Europe, un rapprochement avec Israël pourrait avoir des effets bénéfiques sonnants et trébuchants.

Photo Wikipedia