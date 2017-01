Rapprochement Egypte-Hamas

Divers signes indiquent une nette tendance au réchauffement des relations entre le Caire et le Hamas, décrété pourtant organisation terroriste en 2015 par le président A-Sissi. La raison est très simple: l’organisation terroriste se trouve dans une situation financière catastrophique et cherche des alternatives à l’aide iranienne qui se fait rare au vu des tensions entre le Hamas et Téhéran sur fond de crise syrienne.

Le Hamas a fait récemment des gestes envers l’Egypte, notamment la livraison de trois-cent salafistes sympathisants de Daech dans le Sinaï arrêtés dans la bande de Gaza. Le Caire a lui-aussi décidé de changer d’attitude envers le Hamas afin de pouvoir mieux le neutraliser, l’éloigner des mouvements djihadistes ainsi que de l’axe Turquie-Qatar et le rapprocher de Mahmoud Abbas.

Le Hamas est même allé jusqu’à coopérer avec l’armée égyprienne pour détruire des tunnels souterrains qui reliaient la bande de Gaza au Sinaï au niveau de Rafiah.

Israël a également noté une nette augmentation du trafic de camions entre l’Egypte et la bande de Gaza, avec la livraison de matériaux de construction.

L’ancien ambassdeur d’Egypte en Israël, Muhmad Azzam a confirmé ce nouveau développement positif dans les relations entre le Caire et le Hamas et a annoncé que l’Egypte envisage toute une série de projets économiques destinés à améliorer la vie des habitants de la bande de Gaza, y compris la création d’une zone de libre-échange.

