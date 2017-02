Rapport sur Tsouk Eytan : Rivlin appelle à tirer les leçons et à soutenir Tsahal  

Comme on pouvait s’y attendre, les réactions sont nombreuses dans la classe politique au rapport du contrôleur de l’Etat sur l’opération Tsouk Eytan, lancée au cours de l’été 2014 contre les groupes terroristes de la bande de Gaza.

Le président de l’Etat Ruby Rivlin a déclaré que ‘ce n’était pas le moment ‘d’échanger des coups’ et qu’il fallait plutôt tirer les leçons de ce rapport et soutenir Tsahal pour qu’il puisse poursuivre sa tâche et rester un rempart protégeant les Israéliens.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui a déjà adressé des reproches à Yossef Shapira avant la publication du document, a précisé que ‘la menace des tunnels avait été évoquée en détails devant les membres de son cabinet au cours de treize réunions’ et que ‘tous les scénarios avaient été envisagés’.

Et d’affirmer que ‘les leçons significatives et réelles de l’opération Tsouk Eytan, qui ne figuraient pas dans le rapport, avaient déjà été tirées depuis longtemps et appliquées, en profondeur, avec responsabilité et discrètement’. Il a en outre rappelé les résultats positifs de cette intervention militaire ‘qui avait ramené le calme dans la région située près de Gaza’.