Rapport : Trump pourrait présenter une initiative de paix dans un mois

Le président américain Donald Trump aurait déclaré au dictateur palestinien Mahmoud Abbas lors de leur réunion mardi qu’il prévoit d’annoncer une nouvelle initiative de paix dans les prochaines semaines, selon le journal panarabe Al Hayat.

Le journal cite une source majeure disant que Trump et son équipe étudient toujours la nouvelle initiative, et qu’il devrait l’annoncer dans un mois.

Selon la source, l’initiative de paix fixera un délai pour les pourparlers, au cours desquels les parties négocieront chacune des questions principales séparément.

« Trump veut un accord distinct sur chaque question, et, de cette manière, ils finiront par arriver au gros problème, qui est un accord de paix avec statut définitif entre les parties, » a déclaré la source à Al Hayat.

Par ailleurs, le principal conseiller économique d’Abbas, Mohammad Mustafa, a déclaré que son chef a demandé à Trump d’avoir des changements économiques importants qui vont au-delà des mesures de secours économiques qu’Israël a proposé. Entre autres choses, les palestiniens ont demandé la liberté économique dans la Zone C contrôlée par Israël en Judée Samarie et une modification du Protocole de Paris de 1994 qui est un accord sur les relations économiques entre Israël et l’OLP.

