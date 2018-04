Rapport sur les droits de l’homme: le Département d’Etat supprime le terme “territoires occupés”

Pour la première fois en un demi-siècle, un rapport émanant du Department of State n’utilise plus l’expression “territoires occupés” pour désigner la Judée, la Samarie, le plateau du Golan et les parties de Jérusalem libérées en 1967. Dans l’administration américaine, le Département d’Etat a toujours été l’aile la plus critique envers Israël face à une Maison-Blanche, qui, sauf exceptions du style Jimmy Carter et Barack Obama, était plus favorable à l’Etat juif.

Dans son rapport 2018 sur les droits de l’homme, le Département d’Etat a modifié sa formulation et emploie cette fois-ci des termes géographiques: “La situation des droits de l’homme en Israël, dans le plateau du Golan, dans la rive occidentale et dans la bande de Gaza”.

Cet énorme progrès qui n’est pas qu’une simple question de forme est dans la droite ligne de ce qu’avait déclaré il y a quelques mois l’ambassadeur David Friedman, qui affirmait que la Judée-Samarie et la Jérusalem orientale n’étaient pas des “territoires occupés”. L’arrivée prochaine de Mike Pompeo à la tête de la diplomatie américaine ne fera que renforcer encore ce nouveau cap bienvenu.

Ce changement a fait réagir le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, qui y voit la preuve que le gouvernement israélien est plus frileux que l’Administration américaine. Yossi Dagan estime que le Premier ministre a en fait les mains pratiquement libres pour appliquer une politique volontariste de construction en Judée-Samarie, voire d’extension de souveraineté, ayant face à lui l’Administration américaine la plus amicale et favorable que jamais. Comme d’autres dans le camp sioniste-religieux, Dagan pense “qu’il s’agit d’une occasion historique qu’il ne faut pas rater”. Il en appelle au Premier ministre pour qu’il profite de cette “fenêtre” ouverte par net changement de cap de la politique américaine envers Israël par rapport aux années précédentes.

