Rapport OCDE: les dispartités sociales en Israël se réduisent

L’OCDE a publié mardi un rapport sur les perspectives économiques des pays membres pour les année 2018-2019. Concernant Israël, l’organisation prévoit la poursuite de la croissance et une baisse des disparités sociales.

Le rapport souligne que le principal moteur de la croissance en Israël reste la consommation des ménages qui bénéficie d’un taux de chômage exceptionnellement bas, d’augmentations de salaires dans de nombreux secteurs ainsi que de mesures fiscales adaptées, ce qui a également pour conséquence un resserrement des disparités sociales. Pour accéler ce mouvement, l’OCDE conseille au gouvernement de poursuivre les dépenses dans l’éducation, la santé et les retraites.

En rajoutant le début de l’exploitation des gisements de gaz aux autres données positive de l’économie israélienne, l’OCDE estime que la croissance pour les années 2018-2019 sera de l’ordre de 3,25% et 3,5% ce qui placera Israël parmi les pays de tête de l’organisation des pays développés. (France: 1,7%/1,8% – Allemagne 1,9%/2,3%).

Le rapport note toutefois la poursuite de la hausse des prix des logements et avertit de la formation d’une nouvelle « bulle immobilière ». Il conseille au gouvernement de poursuivre les mesures déjà prises pour calmer ce secteur comme par exemple l’augmentation de l’offre.

Il prévient aussi – donnée évidente – qu’une dégradation de la situation sécuritaire, par exemple un nouveau conflit, aurait des conséquences sur l’économie israélienne.

Après ce rapport, l’ambassadeur d’Israël à l’OCDE, Carmel Shama-Hacohen a déclaré: « Certes, il ne s’agit pas encore d’un prix d’excellence mais c’est une raison valable pour le Premier ministre, le ministre des Finances et les citoyens d’Israël de sourire et d’être optimistes pour les années qui viennent. Il s’agit d’un rapport positif qui montre que l’économie israélienne va dans la bonne direction avec une puissance et un rythme encourageants tant par rapport aux autres pays qu’en comparaison avec le rapport de l’année passée… ».

De quoi faire rager l’opposition et les médias qui perdent un angle d’attaque et vont désormais redoubler d’efforts pour diriger les projecteurs vers d’autres thèmes qui pourraient porter atteinte au Premier ministre.

Photo Wikipedia