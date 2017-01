Rapport du Ministère de la Santé : le temps d’attente aux urgences de l’hôpital Laniado est le plus court de tout le pays !

Un rapport du Ministère de la Santé indique que l’hôpital Laniado offre l’ensemble des soins aux urgences dans le laps de temps le plus court du pays et de la façon la plus efficace. En général, le temps d’attente moyen aux urgences à l’hôpital Laniado est seulement d’1,9 heure alors que dans les autres centres hospitaliers, il est de 4,05 heures.

Un rapport du Ministère de la Santé publié hier loue le professionnalisme du centre hospitalier Sanz Laniado, notamment concernant le temps d’attente aux urgences qui est le plus court de tous les hôpitaux du pays. Le rapport examine de nombreux paramètres quant aux activités de la médecine d’urgence, telles que la durée du séjour, l’élément référent des patients, les motifs de leur venue, etc. Le temps d’attente aux urgences de Laniado et d’en moyenne 1,9 heure, ce qui est du jamais vu en Israël ! Le rapport présente des conclusions plus précises sur le temps passé par les patients à l’hôpital : 7% des patients ayant choisi Laniado ne sont pas restés aux urgences plus de 30 minutes, 16% des patients y sont restés jusqu’à une heure et 29 % des patients y sont restés jusqu’à deux heures. Sur le nombre total des personnes qui se sont adressées aux urgences à Laniado, on compte 23 % de personnes de plus de 65 ans et 18 % de personnes de moins de 18 ans. Le rapport concerne le fonctionnement des urgences, indépendamment des urgences gynécologiques et obstétriques, au niveau desquelles les paramètres à examiner sont différents.

Le nombre de patients s’adressant aux urgences de l’hôpital Laniado est de 84 000 par an, chiffre en constante augmentation. La population que les urgences doivent desservir (environ 300 000 personnes de la région du Sharon), face à la brièveté du temps passé aux urgences, témoigne d’un excellent travail de toute l’équipe.

Le Pr Zvi Shimoni, directeur médical de Laniado, déclare : « Ces données ne nous surprennent aucunement. Je connais l’équipe médicale et les infirmiers des urgences à Laniado et je peux témoigner de la qualité de ces individus. Ils sont incroyablement dévoués, de jour comme de nuit, pour soulager au maximum tous les patients qui s’adressent à nous. Le travail de notre équipe des urgences veille à fournir un traitement clinique professionnel et de qualité, faisant appel à des technologies d’imagerie et d’examen de pointe. Je félicite cette équipe pour ses résultats et je suis persuadé que nous allons continuer à conserver cette qualité de soins à l’avenir ».