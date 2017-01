Rapport du Contrôleur de l’Etat: Benett applaudit, Yaalon attaque

La partie dévoilée du rapport du Contrôleur de l’Etat sur Tsouk Eitan provoque rapidement des réactions. Le ministre de l’Education Naftali Benett et l’ancien ministre de la Défense Moshé Yaalon se sont indirectement affontés sur cette question lors de leur intervention au Congrès annuel de l’Institute for National Security Studies (INSS) dirigé par le général (rés.) Amos Yadlin.

Selon le ministre de l’Education, qui qualifie de rapport de « tremblement de terre sécuritaire », ce qui ressort principalement de ce rapport est l’échec de la conception militaire en vogue depuis un certain nombre d’années et qui s’est critsallisée sur l’affrontement l’ancien ministre de la Défense Moshé Yaalon et lui-même. Retenue, temporisation et apaisement face à la volonté d’une victoire militaire rapide et sans appel.

Le ministre de l’Education a indiqué que ce rapport est aussi l’occasion d’une grande révision dans les conceptions traditionnelles de la guerre: « Nous ne voulons plus de guerres qui durent cinquante jours, avec de lourdes pertes et qui se terminent par un lamentable match nul. Tsahal doit et sait gagner rapidement. Aujourd’hui, ‘victoire’ est devenu un mot grossier en Israël alors que cela devrait être le maître mot d’une armée qui sort en guerre. La sécurité des citoyens israéliens ne sera assurée que par des victoires rapides et nettes de Tsahal ». Le ministre de l’Education a appelé le Premier ministre à réunir le cabinet afin de discuter des conclusions de ce rapport.

A l’opposé, l’ancien ministre de la Défense s’en est pris à Naftali Benett ans le nommer: « Le leadership ne s’acquiert pas en organisant des fuites en pleine opération militaire ». Sur la teneur des protocoles publiés par Yediot Aharonot, l’ancien ministre a dit: « Certains hommes politiques ne connaissent pas de lignes rouges, ils sont prêts à révéler des informations confidentielles uniquement pour obtenir quelques ‘likes’ des plus sur Facebook et Twitter. Ceux qui agissent ainsi ne sont pas dignes de diriger le pays. Un vrai leadership consiste à décider ce qui est juste et non ce qui est populaire au moment donné ».

Sur le fond, Moshé Yaalon estime que les objectifs de l’Opération Tsuk Eitan ont été atteints et que le cessez-le-feu a été obtenu sans qu’Israël ne cède aux exigences du Hamas. « Le sud du pas connaît aujourd’hui un calme sams précédent, c’est cela le leadership responsable, qui tient bien les commandes au moment où d’autres tirent à l’intérieur du ‘saint des saints’ c’est à dire du cabinet sécuritaire ».

