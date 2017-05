Le rappeur Lil Wayne en concert cet été en Israël

L’artiste se produira le 24 août prochain au Live Park de Rishon Letzion

Le rappeur américain Lil Wayne se produira en Israël le 24 août prochain au Live Park de Rishon Letzion, dans la banlieue de Tel Aviv.

Connu pour ses titres « Lollipop », « Go DJ », « A Milli », ou encore « Got Money », Wayne a également collaboré avec de nombreux artistes tels que Drake, Jay-Z, T-Pain, Jay Sean, Nicki Minaj, Madonna, Destiny’s Child, Eminem ou encore Justin Bieber.

Lil Wayne est une des nombreuses stars qui se produiront cette année en Israël, à l’instar de Britney Spears, Aerosmith (qui se produire ce soir au parc Hayarkon de Tel Aviv), Radiohead, Regina Spektor, Guns N’Roses, Rod Stewart ou encore Macklemore, sans oublier Justin Bieber qui s’est produit à Tel Aviv il y a deux semaines.

Souffrant de graves crises d’épilepsie, le rappeur avait été placé en juin 2016 en coma artificiel à l’unité de soins intensifs de Cedars Sinai, une clinique de Los Angeles.

Lil Wayne a vendu plus de 15 millions d’albums et ses chansons ont été téléchargées 37 millions de fois aux États-Unis, et 100 millions de fois dans le monde.

Sa fortune personnelle a été estimée à 150 millions de dollars en 2015.

Source www.i24news.tv