Une raison de plus d’avoir envie de venir en Israël ! Par Bely.

Désormais on voyage intelligent sur la plupart des lignes d’Air France dont celle à destination de Tel-Aviv !

Un petit plus ? Non, une grande bonne idée que de proposer cette application au départ de Paris.

Vu du petit bout de la lorgnette d’un voyageur lambda, c’est ajouter au plaisir de rejondre la Terre d’Israël, celui de ne pas perdre son temps.

Ce que l’on pourrait traduire par :

Tout quidam peut désormais s’offrir le luxe de voyager intelligent.

Il lui suffit pour ce faiire de charger gratuitement tous ses magazines et applications préférées grâce à l’application Air France Press !

Et cela ne concerne pas que la presse, la vidéo à la carte est aussi comprise dans ce paquetage.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Vous avez une réservation sur un vol Air France ?

Pas de panique, téléchargez l’application Air France Press.

Dès 30 heures avant le départ de votre vol, identifiez-vous avec votre référence de réservation ou votre numéro de carte Flying Blue pour télécharger vos titres de presse favoris ou les vidéos de votre choix.

Vous pouvez visionner vos vidéos téléchargées pendant toute la durée du vol, et consulter votre sélection presse à tout moment : avant, pendant ou après le vol !

Quelques ASTUCES pour vous simplifier la vie :

Téléchargez les quotidiens le jour du vol pour bénéficier de la dernière édition !

Vous n’avez pas de réservation ? Vous pouvez tout de même télécharger gratuitement nos publications Air France Magazine et Air France Madame.

Voilà ce que l’on appelle une application facile à gérer, « disponible sur tablettes et smartphones pour vous accompagner dans vos voyages ».

Identifiez-vous, téléchargez vos titres et lisez confortablement, y compris hors connexion vous est-il expliqué. Et ce parmi un large éventail de titres français et internationaux disponibles dès leur date de parution.

Encore un avantage voilà une solution « écoresponsable » à double titre puisqu’ainsi Air France Press contribue à réduire votre impact sur l’environnement en limitant le gaspillage de papier et en réduisant la consommation de carburant des avions !

Alors, si vous aviez encore un doute…

Oups !

Il s’est envolé avec vous !