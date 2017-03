Raid de Tsahal en Syrie sur un convoi d’armes destiné au Hezbollah

De façon tout à fait inhabituelle et inattendue, l’alerte a retenti au milieu de la nuit dans un certain nombre de localités de la vallée du Jourdain, suivie de plusieurs explosions qui ont été entendues jusqu’à Jérusalem. Quelques heures plus tard, Tsahal a expliqué que des appareils de l’armée de l’Air avaient bombardé plusieurs objectifs en Syrie. Les cibles visées seraient des convois d’armes destinées au Hezbollah. Pendant l’opération, des missiles antiaériens ont été tirés sur les avions de Tsahal et l’un d’entre eux a été intercepté par le système de défense israélien. Le porte-parole de l’armée israélienne a souligné qu’aucun danger ne planait sur les forces de sécurité ni sur la population civile d’Israël.