Raid aérien « anonyme » en Syrie

Selon l’armée syrienne une attaque aérienne a eu lieu jeudi matin tôt au nord-ouest de la Syrie dans la région de Hama. Le communiqué indique que l’objectif visé était un « centre de recherches scientifiques » et accuse Israël d’être derrière cette attaque. L’Observatoire syrien des droits de l’homme basé à Londres a confirmé l’attaque qui visait en réalité une centre de production d’armes chimiques et une fabrique de missiles sol-sol dans laquelle travaillent des Iraniens et des membres du Hezbollah.

Même si Israël garde officiellement le silence sur ce raid en Syrie, il semble signé et il est sans doute la concrétisation des menaces proférées par le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le sommet de Tsahal face à l’implication de plus en plus visible de l’Iran en Syrie. Binyamin Netanyahou avait été très clair sur ce point lors de sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine il y a deux semaine à Stochi.

Par ailleurs une station de radio libanaise annonce que des avions ont visé durant la nuit de mercredi à jeudi un convoi du Hezbollah dans la région de la Beqaa au Liban.

Le gouvernement syrien a réagi à ce raid en menaçant Israël et indiquant que « cette nouvelle attaque ne restera pas sans conséquences ».

L’ancien commandant des Renseignements militaire (Aman), gén (rés.) Amos Yadlin a commenté cette attaque qu’il a qualifié « d’inhabituelle ». Il a indiqué que le centre visé par les avions « inconnus » développe des missiles doués d’une très grande précision qui risquent de modifier les conditions d’une future guerre entre Israël et le Hezbollah. Il a également révélé que l’usine chimique visée produit également les sinistres tonneaux d’explosifs lancés par l’armée de l’air d’Assad sur les population civiles.

Selon lui, Israël a lancé trois messages très clairs: Israël ne laissera pas se développer de l’armement stratégique en Syrie, Israël agit de manière autonome face à l’inaction des grandes puissances face aux lignes rouges fixées par Jérusalem, et enfin, la présence aérienne russe en Syrie n’empêchera pas la liberté d’action de Tsahal si les intérêts d’Israël son en jeu.

