Radiohead se produira cet été à Tel Aviv pour la 4ème fois après 17 ans d’absence

Radiohead a annoncé officiellement son concert en Israël pour le 19 juillet prochain au parc Yarkon. Ce sera la quatrième fois que le groupe de rock britannique se produira dans l’Etat Hébreu, il était venu notamment en 1993 et 1995 en première partie du groupe REM et était revenu en 2000.

Des liens personnels unissent le groupe à Israël puisque Jonny Greenwood, le guitariste de Radiohead, est marié à l’artiste israélienne Sharona Katan et qu’il a aussi collaboré avec le musicien israélien Shye Ben Tzur. Jonny Greenwood est le guitariste de Radiohead, mais l’artiste est également un multi-instrumentiste de talent.

Radiohead sort son premier single, Creep, en 1992 et il devient populaire en Israël surtout à cause d’une publicité de 1993 de la marque israélienne Castro dont la musique était une version de la chanson « Creep ».

Ce titre devient un succès planétaire à la sortie de leur premier album, Pablo Honey (1993). La popularité publique et critique de Radiohead augmente significativement au Royaume-Uni avec leur deuxième album, The Bends (1995), au son rock marqué par le jeu à trois guitares. Le troisième album de Radiohead, OK Computer (1997), les propulse vers la gloire internationale avec des sonorités nouvelles, sur la thématique de l’aliénation sociale dans le monde consumériste moderne.

D’autre part Radiohead est le pionnier de la distribution alternative sur internet, surprenant le public en proposant dans un premier temps un prix libre. L’album est encensé par la critique, et atteint le sommet des hit-parades des deux côtés de l’Atlantique à sa sortie « physique ». En 2011, sort The King of Limbs, exploration rythmique utilisant largement les boucles sonores et le sampling. Radiohead s’adjoint à partir de là un second batteur, Clive Deamer pour ses tournées. Le neuvième album du groupe, A Moon Shaped Pool (2016), est notamment marqué par les arrangements orchestraux de Jonny Greenwood.

