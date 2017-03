Est-ce du racisme que de dénoncer l’antisémitisme et l’antisionisme ? Par Bely.

Apparemment évidente, cette question n’a trouvé de réponse que par acte de justice dont l’aboutissement eut lieu le 25 janvier dernier lors d’une audience présidée par Fabienne Siredey-Garnier … Après plus de onze heures de débats !

En réalité, ce qui est devenu « L’affaire Bensoussan » est une nouvelle façon d’appréhender, une nouvelle façon de dénoncer un plus qu’ancien antisémitisme que l’on aurait voulu croire disparu à jamais…

Car enfin, dans ce cas précis, mais symbolique de tous les autres, c’est la victime qui est mise en accusation. C’est la victime qui doit prouver qu’elle est la victime tandis que l’accusé est devenu l’accusateur.

Déviance de la justice ? Pis encore si l’on prend la mesure de l’acte d’accusation et la façon éhontée dont moult médias se sont permis d’en extrapoler le récit… Même si le verdict semble remettre les choses en place.

Ainsi pour exemple, Le Figaro de titrer et développer un contenu dont 89% ne sont lisibles que si abonné :

« L’affaire Bensoussan ou la dérive inquiétante de l’antiracisme ».

Publié le 10/03/2017 à 17:54

Poursuivi en justice pour avoir dénoncé l’antisémitisme arabo-musulman, l’historien vient d’être relaxé.

Une victoire, certes, mais cet épisode reflète l’évolution d’un antiracisme militant, de plus en plus identitaire, communautariste et liberticide. »

Un satisfecit, une objection !

Où l’on voit ce média se permettre, l’air de rien, de jouer les bons apôtres en se félicitant du verdict mais aussitôt laisser à penser qu’il ouvre les portes à d’autres dérives pires encore !

Le mal est fait.

Le reste, (dont copié-collé ci-dessous par honnêteté intellectuelle), écrit dans un caractère nettement plus petit sera lu par combien de personnes ?

« Ce soir, Madame la présidente, pour la première fois de ma vie, j’ai eu la tentation de l’exil.» Il est une heure du matin. Nous sommes le 25 janvier. L’audience présidée par Fabienne Siredey-Garnier à la XVIIe chambre correctionnelle s’achève après plus de onze heures de débats. «La tentation de l’exil…» Georges Bensoussan prononce ces paroles avec calme. Pourtant, l’homme qui a consacré toute sa vie à déconstruire le racisme et l’antisémitisme vient de passer la journée sur le banc des accusés. Le motif? «Provocation à la haine raciale». La faute? Avoir dévoilé, sans recourir à la novlangue, une réalité indicible: celle de l’antisémitisme arabo-musulman.

«L’audience dont il a bénéficié, l’ampleur des soutiens qui sont venus à ma rescousse, mais aussi l’ampleur des attaques violentes dont j’ai été l’objet ..

.http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/03/10/31003-20170310ARTFIG00244-l-affaire-bensoussan-ou-la-derive-inquietante-de-l-antiracisme.php