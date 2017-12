Rabbin Josy Eisenberg z.l. Disparition d’une figure marquante du judaïsme de France

C’est quelques heures avant l’entrée de chabbat que nous avons appris la triste nouvelle du décès du rabbin Josy Eisenberg z.l. à l’âge de 83 ans.

Durant sa longue et riche carrière il aura marqué le judaïsme français en animant avec intelligence, humour et une érudition éclectique l’émission dominicale A bible ouverte devenue ensuite La Source de Vie. Il n’y a aucun autre exemple dans le paysage audiovisuel français d’un animateur d’émission qui aura exercé durant 55 ans sans interruption: le rabbin Josy Eisenberg avait débuté sa carrière de « rabbin de télévision » en 1962, ayant été parmi les premiers à saisir l’importance de ce nouveau média pour diffuser la connaissance au grand public.

C’est ainsi que dimanche après dimanche, le rabbin Josy Eisenberg entrait par le petit écran dans les maisons juives mais aussi dans de nombreux foyers non-juifs en présentant tous les aspects du judaïsme et d’Israël, dialoguant durant toutes ces années avec des centaines de personnalités, rabbins, philosophes, éducateurs, artistes, intellectuels, écrivains et même prélats chrétiens.

Une anecdote personnelle qui illustre bien l’œuvre de « Or La-Goïm » qu’il aura menée avec conviction et pédagogie : me promenant un jour avec ma famille dans un zoo près de Lausanne où nous habitions, je fus abordé par un couple de non-juifs qui reconnurent ma kippa. Ils m’abordèrent et me confièrent alors avec fierté que tout en étant protestants, ils ne rataient pas une émission de la Source de Vie « car c’est vraiment l’émission religieuse la plus intéressante et instructive du dimanche matin »!

La famille du rabbin Josy Eisenberg était originaire de Cracovie et avait émigré à Strasbourg en 1938. Il avait alors quatre ans. Durant les années d’occupation, les Eisenberg furent réfugiés à Limoges, passèrent ensuite en Suisse où ils résidèrent jusqu’en 1945 avant de revenir à Strasbourg. Josy Eisenberg fit sa scolarité à l’Ecole Akiba dirigée alors par le regretté Prof. Benno Gross z.l. Après son baccalauréat, il entra au Séminaire Israélite de France poussé par le grand rabbin Henri Schilli z.l. Josy Eisenberg y obtint un diplôme rabbinique en même temps qu’il décrocha une licence d’Histoire et un diplôme de Lettres. Entre 1961 et 1964 il fut le secrétaire particulier du grand rabbin de France Jacob Kaplan z.l. C’est à cette période qu’il se donna à fond pour ce qui allait faire de lui le rabbin le plus médiatique de France.

Son charisme, sa personnalité et son ouverture à la cité lui valurent notamment d’être décoré du titre de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur, chevalier de l’ordre national du Mérite, commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres, et d’obtenir la médaille de Vermeil de la Ville de Paris ainsi que le Prix de l’Amitié judéo-chrétienne. Il aura également été conseiller technique du réalisateur Gérard Oury pour le film-culte Rabbi Jacob.

Depuis l’annonce de son décès les réactions sont innombrables dans le monde juif et non-juif pour saluer sa mémoire et lui rendre hommage pour tout ce qu’il a apporté au judaïsme français et au-delà, pour avoir fait connaître le génie du judaïsme aux non-initiés.

Le grand rabbin de France Haïm Korsia a défini le rabbin Josy Eisenberg comme « la vitrine du Judaïsme français » et a rappelé « son rôle majeur dans la reconstruction du judaïsme français après la guerre ».

Le ministre de l’Intérieur et chargé des Cultes Gérard Collomb salue « la mémoire d’un homme de lettres, passeur de savoirs à la figure familière des téléspectateurs dominicaux ».

Le rabbin Josy Eisenberg z.l. a eu trois enfants, dont l’aîné, Marc, est bien connu et très actif dans le monde francophone israélien.

Que son souvenir soit béni et qu’il soit une source de vie pour nous tous et en premier lieu pour sa famille à qui nous adressons notre plus profonde sympathie.

Josy Eisenberg z.l. manquera beaucoup au paysage juif de France.

Shraga Blum