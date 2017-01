Le rabbin Hier : ‘J’espère que j’ai sanctifié le nom de D.’

Le rabbin Marvin Hier, l’un des leaders religieux invités à prendre la parole lors de l’investiture du nouveau président américain Donald Trump, a raconté au quotidien orthodoxe israélien ‘Hamevasser’ l’événement ‘historique’ qu’il venait de vivre.

« C’est la première fois, a-t-il souligné, qu’un rabbin orthodoxe est ainsi honoré. Par le passé, d’autres rabbins avaient été sollicités mais ils n’étaient pas orthodoxes ».

Il a ensuite indiqué : « Lorsqu’on m’a demandé, il y a quelques semaines, de prononcer un discours, j’ai tout de suite donné mon accord. S’ils ont choisi un rabbin orthodoxe, cela a certainement une signification particulière pour la nation ».

Le rabbin Hier a fait remarquer que ce n’était qu’en Amérique qu’on pouvait voir des adversaires politiques venir célébrer la victoire de leur rival vainqueur, citant les présidents et les personnalités qui s’étaient fermement opposés à Trump ces deux dernières années et qui étaient présents. « A partir du moment où il a été élu président, tout le monde s’est incliné et a participé à la cérémonie avec une grande dignité ».

Commentant le discours de Trump, le rabbin Hier a estimé qu’il contenait beaucoup de messages importants. « Il a indiqué qu’il mènerait une lutte sans merci contre le terrorisme, contrairement à son prédécesseur qui a refusé de le dire ».

Le rabbin Marvin Hier a raconté que lorsqu’il avait terminé son discours, il s’était approché de Trump qui l’avait remercié et félicité. Puis les anciens présidents Obama et Bush ont fait de même. Il a conclu en disant : « J’espère que par mes paroles, j’ai sanctifié le nom de D. ».

