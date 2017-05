Le rabbin d’Ivanka Trump évoque sa conversion et son comportement à la synagogue

Le Rav Moshé Haim (Marvin) Hayer est le doyen et fondateur du centre Simon Wiesenthal et du Musée de la tolérance. Il est considéré comme un proche de la famille Trump. C’est d’ailleurs lui qui a prononcé quelques mots à la tribune lors de la prestation de serment du successeur d’Obama à Washington.

Dans le Yedioth Aharonot, le Rav Hayer évoque sa première rencontre avec Donald Trump il y a 15 ans, lorsque ce dernier effectua une visite surprise au centre Wiesenthal. C’est en Arizona, lors de la traditionnelle soirée du séder de Pessah que « l’Alliance » est scellée avec le reste de la famille : les Kushner. Avec Ivanka et Jared, ils décident de se retrouver chaque année pour la fête marquant la sortie d’Egypte du peuple d’Israël.

A propos de la conversion d’Ivanka, le rabbin raconte qu’elle a suivi la procédure orthodoxe. « Elle aurait pu raccourcir le processus comme beaucoup le font ici, mais elle n’en a rien fait et est allée jusqu’au bout » raconte-t-il avant de poursuivre :

Ivanka se débrouille toute seule pendant la prière

« Lorsque nous nous retrouvons chaque année à Pessah dans le même hôtel, il y a deux services de prières le matin. Le premier débute à 7 heures et le second, plus tard pour ceux qui souhaitent profiter de leurs vacances.

Lire la suite sur Coolamnews ici