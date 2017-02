Le rabbin de Ramat Hasharon décède à l’âge de 93 ans

Le Rav Yaakov Edelstein, rabbin de Ramat Hasharon, est décédé ce jeudi à l’hôpital Laniado de Netanya. Victime mardi d’un malaise, il a été transporté sans connaissance aux urgences et les médecins n’ont pas réussi à le ranimer.

Rav Edelstein, grande autorité rabbinique, était particulièrement qualifié pour les questions de Halakah et de Kabala. Il souffrait depuis des années de graves difficultés respiratoires et avait dû, en raison de sa santé fragile, renoncer à recevoir les nombreuses personnes qui venaient régulièrement le consulter ou recevoir ses bénédictions. Homme très ouvert, il accueillait chez lui des personnes de tous bords.

Les deux grands rabbins d’Israël lui ont rendu hommage. Le Rav David Lau a déclaré que ‘le monde rabbinique venait de perdre l’une de ses sommités’. Il a ajouté : « J’ai eu le mérite de bénéficier souvent des conseils du Rav, dévoué entièrement à sa communauté et à tout le peuple d’Israël. Sa grandeur s’exprimait dans la Tora dévoilée et cachée et c’était un homme discret et accueillant qui servait à tous d’exemple’. Le Rav Itshak Yossef a rappelé quant à lui qu’il était ‘l’un des derniers d’une génération exemplaire qui avait servi de phare et de guide au monde rabbinique pendant de nombreuses années’.

Les obsèques du Rav Edelstein ont débuté dans le quartier de Kiriat Tsanz, à Netanya, à 17 heures. Le cortège doit passer ensuite par Bné Brak avant d’arriver à 20h30 à la synagogue Gueoulat Israël de Ramat Hasharon où les oraisons seront prononcées. Puis il poursuivra sa route vers le cimetière de la ville où il sera enterré. Photo Flash 90