Le rabbin de l’armée néerlandaise ignorait dans son enfance qu’il était juif !

Le rabbin David Geilard, aumônier juif de l’armée néerlandaise, a une longue histoire depuis son enfance, au cours de laquelle il ignorait qu’il était juif, jusqu’au poste qu’il occupe aujourd’hui.

Il a raconté au site Orot qu’il avait grandi dans une famille ‘antireligieuse et antisioniste’. Ce n’est qu’à l’adolescence, à l’âge de la Bar Mitsvah, qu’il n’a pas célébrée, qu’il a découvert ses origines et a commencé à s’y intéresser.

Lorsqu’on lui demandait alors s’il était juif, il répondait : « Peut-être. Ma mère est juive ». « Une partie des gens, essentiellement des chrétiens, me disaient alors : ‘Si ta mère est juive, tu l’es aussi’ ».

Et de poursuivre son récit: “Je crois que ce n’est qu’à l’âge de 17-18 ans que je suis entré pour la première fois dans une synagogue. C’était une sensation bizarre. Le rabbin voulait que je prouve que j’étais juif, me réclamant des documents. Mais je n’avais rien ». Il a rappelé que ses parents ne lui avaient même pas fait la Brit Mila.

C’est pendant ses études universitaires en sociologie à Amsterdam que David Geilard a commencé à se rapprocher sérieusement du judaïsme. En 1999, il s’est rendu à Jérusalem et a étudié pendant un an à la Yeshiva Ohr Sameah’. C’est alors qu’il a décidé de se faire circoncire. « En fait, a-t-il confié, cela m’a pris des années avant que j’accepte de dire ouvertement que j’étais juif. Cela me semblait très étrange ».

Par la suite, il a approfondi ses recherches, est devenu un Juif pratiquant et s’est marié. Et lorsqu’il a entendu que l’armée néerlandaise cherchait un guide religieux, il a posé sa candidature et est devenu aumônier militaire.

A l’heure actuelle, l’armée hollandaise compterait près de 200 soldats juifs et le rabbin Geilard affirme qu’il connait la plupart d’entre eux. « Nous prenons soin d’eux, tentons de rester en contact avec eux et leur rendons visite. Quelquefois, des militaires qui sont de père juif, et même des non-juifs, veulent parler avec un rabbin. J’apporte parfois mon aide spirituelle à des militaires qui n’ont aucun lien avec le judaïsme ».

Le rabbin Geilard a indiqué que la communauté juive des Pays-Bas comptait actuellement entre 30 et 40 000 âmes. Mais l’assimilation y était très forte déjà avant la Deuxième Guerre mondiale. Il a ajouté qu’avant la guerre, 10 % de la population d’Amsterdam était juive. ‘Jusqu’à aujourd’hui, il existe dans la langue hollandaise des centaines de mots en yiddish et en hébreu’, a-t-il fait remarquer. Je m’intéresse beaucoup à l’histoire de cette communauté d’avant-guerre mais c’est difficile car, malheureusement, la plupart a été massacrée et a disparu ».