La rabbanit Hanna Henkin émue à l’idée d’allumer un flambeau à Yom Haatsmaout

La rabbanit Hanna Henkin, directrice du réseau éducatif féminin Nishmat à Jérusalem, fait partie des personnes choisies pour allumer un flambeau lors de la cérémonie de Yom Haatsmaout au Mont Herzl.

Ce n’est pas seulement à ce titre qu’elle a été désignée mais aussi parce qu’elle a subi avec courage et foi une terrible épreuve: son fils, le rav Eitam Henkin h’yd et son épouse Naama hy’d ont été assassinés dans leur voiture le 1er octobre 2015 entre Itamar et Elon Moreh.



Très émue à l’idée d’allumer ce flambeau, la rabbanit Hannah Henkin arbore toutefois un sourire qui ne la quitte pas. Pour elle, le choix du jury ne s’est pas fait sur sa personne mais sur ce qu’elle représente. Elle se dit très fière de participer à la « révolution » éducative en Israël concernant l’instruction religieuse des jeunes filles et des femmes jusqu’à les former à des fonctions de leadership ou des conseillères en halakha.

« J’allumerai ce flambeau en tant que représentante du monde féminin de la Torah mais aussi comme représentante de la grande famille de endeuillés du terrorisme », confie-t-elle avec émotion, rajoutant: « Deux êtres chers de ma famille ne sont plus avec nous, mais la Torah nous donne des forces pour continuer, et je m’inspire de mon fils Eitam hy’d et de ma belle-fille Naama hy’d pour poursuivre ma mission de construction et d’action… ».

