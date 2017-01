Parce qu’un juif orthodoxe à NY traitait ses employés gentiment, la Corée du sud s’est abstenue lors des votes de l’Onu contre Israël !

(l’histoire suivante passe sur les médias sociaux – cela a été vérifié par Ywn Indépendant, mais pas par nous)

Ce week-end passé, j’ai entendu une histoire incroyable : M. Sol Werdiger, PDG de Outerstuff, une entreprise qui produit des vêtements de sport, a reçu un appel de M. Oh Joon, de la Corée du sud. L’ambassadeur de l’Onu demande à le rencontrer pour déjeuner dans un restaurant cacher à Manhattan.

Bien que M Sol ne savait pas le but de la réunion. Il a accepté de rencontrer M. Joon.

Quand ils se sont rencontrés, M. Joon lui a dit ce qui suit : « J’ai toujours entendu dire que des stéréotypes négatifs sur les Juifs et Israël, et je n’ai pu qu’accepter ce qu’on disait, à défaut d’avoir des preuves inverses. Ma fille a été acceptée pour effectuer un stage sur la conception de travail au sein de votre entreprise. Tout au long de l’année, elle n’arrêtait pas dire à quel point c’est merveilleux de travailler dans votre entreprise. »

M. Joon a continué : « Il y a quatre domaines qui ont impressionné ma fille.

1) tous les jours, à 1 h 30, peu importe ce qui se passait au bureau, tous les hommes, y compris ceux des bureaux voisins, rentrent dans une chambre pour prier avec sincérité et calme ;

2) tous les vendredis le bureau ferme plus tôt dans l’après-midi dans le cadre des préparatifs de votre saint Chabbath et sera fermé toute la journée – cela inclut tous les travailleurs, quelles que soient leur foi ou leur religion ;

3) ma fille a observé que chaque personne venant pour la charité – et ils étaient nombreux – est traitée avec respect et repart avec un chèque dans la main ;

4) ma fille a été traitée avec le plus grand respect et la dignité. »

À cause de l’incroyable expérience et les enseignements de la compagnie ont apporté à sa fille, M. Joon a sorti son chéquier et était prêt à faire un chèque afin de restituer toutes les payes de cette dernière !

M. Werdiger ne voulait pas entendre parler de ça. « Votre fille a travaillé chez nous, et a mérité son salaire , je n’accepterai aucun remboursement. »

Alors l’ambassadeur a relayé la chose la plus incroyable. « Comme vous le savez, j’ai le privilège de voter à l’ONU. À cause de ma découverte de la nature réelle du peuple juif, je me suis abstenu de voter sur les résolutions contre Israël à trois reprises. A l’une des fois, parce que je me suis abstenu, ce vote n’est pas passé ! »

M. Werdiger m’a dit que personne au bureau n’avait aucune idée que cette fille était la fille d’un ambassadeur et personne n’a jamais imaginé l’impact de leur comportement typique au travail avait sur elle ou comment cela pouvait avoir un impact sur les votes contre Israël.

D.’ nous a confié de suivre l’exemple de notre ancêtre Abraham, pour être des pionniers, pour servir d’exemples. Devenir une lumière pour toutes les nations en vivant une vie exemplaire, comme indiqué par les lois, les personnalités et les expériences de notre précieuse et intemporelle Tora !

Je vous souhaite un agréable & édifiant Chabbath !

Rabbi David Saks

www.kountrass.com